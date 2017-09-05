Україна різко збільшила закупівлю німецьких товарів

Україна, Росія й Молдова на чверть збільшили закупівлі німецьких товарів.

Такі підсумки експортно-імпортних операцій між Німеччиною й пострадянськими країнами в першому півріччі 2017 року, пише "Німецька хвиля".

Торгівля із державами регіону цього року переживає потужний підйом.

"Регіон прямо біля нашого порогу вносить таким чином вагомий внесок в експортні успіхи Німеччини і сприяє хорошій економічній кон'юнктурі у нас в країні", - зазначає голова Східного комітету німецької економіки Вольфґанґ Бюхеле.

Водночас імпорт в Німеччину російської продукції (головним чином енергоносіїв) збільшився на 31,2% до 16,2 мільярда євро.

Таким чином, сумарний товарообіг між РФ та ФРН становив у першому півріччі 28,9 мільярда євро, що на 29% більше відповідного торішнього показника.

Другим за значенням ринком збуту для німецьких експортерів на пострадянському просторі є Україна. У всьому регіоні, яким опікується Східний комітет, вона займає четверте місце після Росії, Румунії та Болгарії.

Товарообіг із цими двома балканськими країнами в першому півріччі теж швидко зростав (відповідно на 16,5% і 13,4%), однак динаміка в бізнесі з Україною була істотно вища: 21,3%.

Таким чином німецький експорт в Україну збільшувався практично тими ж темпами (26,2%), що і в Росію, тільки на значно нижчому рівні.

Фірми з Німеччини поставили на український ринок товарів приблизно на 2,2 мільярда євро, і це дає Бюхеле підставу стверджувати, що "Україна знову з'явилася на екранах радарів німецьких експортерів".