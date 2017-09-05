Як затягують час аукціонів у Prozorro

"Хочу сказати на всю країну. Існують фірми, організовані фірми, в яких нема нічого, крім табуретки і печатки. Думаю, вони мають підтримку в різних органах влади. Вони заявляються на всі тендери і потім через скарги блокують тендери на все, блокують чесний бізнес, потім вимагають "відкати", — сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман

Затягування аукціонів залежно від суми На основі аналізу 60 тис відкритих надпорогових закупівель у 2016-2017 роках. Порівняння закупівель, завершених у 2017 році, із закупівлями, які були початі та завершені у 2016 році.

Плюс два дні — з 29 до 31 дня — cаме на стільки зросла у 2017 році середня тривалість надпорогових аукціонів у ProZorro. Йдеться про різницю в календарних днях між оголошенням тендеру та датою визначення переможця і ця тенденція не однакова для закупівель на різні суми.Перший факт — закупівлі на великі суми, 5-10 млн грн, зазвичай тривають у кілька разів довше, ніж невеликі. Другий — у 2017 році саме за великими закупівлями суттєво зростає час. Якщо в середньому для закупівель на суми понад 50 млн грн мова йде про додаткові дев'ять днів, то для деяких замовників — про тижні.

Один з рекордсменів в цьому антирейтингу - Центр забезпечення виробництва "Укрзалізниці". В нього середня тривалість завершених у 2017 році закупівель зросла удвічі: з 45 до 80 днів. Окремі аукціони через скарги потенційних учасників в АМКУ тривають півроку і досі не завершені.

Майже півроку "Укрзалізниця" не могла придбати постільну білизну і в липні взагалі скасувала цей тендер. "ТОВ "Максмед інтернешнл" і ТОВ "Українська швейна фабрика" подали скарги до АМКУ і заблокували процес закупівлі . "Максмед інтернешнл" з початку 2017 року блокує більшість торгів "Укрзалізниці": з придбання дизель-поїздів та постільної білизни, оренди техніки", — сказано в липневому повідомленні "Укрзалізниці". За її даними, скарги цих фірм спрямовані на умисне затягування процесу закупівель.

30 серпня Центр забезпечення виробництва "Укрзалізниці" скасував тендер на закупівлю 90 тис. т дизелю на майже 2 млрд грн , який повинен був нарешті ввести формульне ціноутворення. Його буквально закидали скаргами до АМКУ всі потенційні трейдери-учасники. Ця закупівля не могла розпочатись з початку квітня 2017 року. Декілька днів тому Центр оголосив 15 "малих" тендерів (загалом 150 тис. т дизелю) за старою процедурою, але пройдуть вони не раніше жовтня, тоді як запаси залізниці - на межі.

Зі схожих причин підприємство не змогло придбати 3 тис нових вантажних вагонів (там найбільше скаржився до АМКУ той же "Максмед інтернешнл"). Це недоотриманий прибуток та втрати для бізнесу, який багато років потерпає через дефіцит вагонів.

Однак проблема стосується не тільки "Укрзалізниці". Як показав аналіз, ця проблема актуальна для багатьох інших великих замовників.