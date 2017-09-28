OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О ЗСТ. О непрозрачных банках. О субсидиях. О Bitcoin. О газе. Об отопительном сезоне. О взаимствованиях. Об МВФ.
О ЗСТ. Украина и Израиль совершили очередной раунд переговоров относительно зоны свободной торговли.
О непрозрачных банках. Национальный банк выиграл в первой инстанции очередной судебный спор относительно выведения с рынка "Классикбанка" за непрозрачную структуру собственности.
О субсидиях. Кабинет министров ввел новый порядок расчета "отопительной" субсидии.
О Bitcoin. Разработчики Bitcoin Gold намерены создать собственную криптовалюту по аналогии с возникновением Bitcoin Cash.
О газе. Министр энергетики РФ заявил, что продавать Европе газ на восточной границе Украины нецелесообразно.
Об отопительном сезоне. Компания "Киевэнерго" констатирует готовность 52% жилого фонда в зоне ответственности компании к отопительному сезону.
О взаимствованиях. Украина будет выступать за более выгодные заимствования у официальных кредиторов и планирует привлечь средства Всемирного банка в сумме 1 миллиард долларов.
Об МВФ. Дата следующей миссии МВФ ещё не определена и судьба 2 миллиардов долларов транша от МВФ под вопросом.
Вы хотите знать больше?
Депутаты против Гройсмана: кто выиграет войну за пенсионную реформу
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.