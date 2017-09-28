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OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Четверг, 28 сентября 2017, 21:00

О ЗСТ. О непрозрачных банках. О субсидиях. О Bitcoin. О газе. Об отопительном сезоне. О взаимствованиях. Об МВФ. 

О ЗСТ. Украина и Израиль совершили очередной раунд переговоров относительно зоны свободной торговли.

О непрозрачных банках. Национальный банк выиграл в первой инстанции очередной судебный спор относительно выведения с рынка "Классикбанка" за непрозрачную структуру собственности.

О субсидиях. Кабинет министров ввел новый порядок расчета "отопительной" субсидии.

О Bitcoin. Разработчики Bitcoin Gold намерены создать собственную криптовалюту по аналогии с возникновением Bitcoin Cash.

О газе. Министр энергетики РФ заявил, что продавать Европе газ на восточной границе Украины нецелесообразно.

Об отопительном сезоне. Компания "Киевэнерго" констатирует готовность 52% жилого фонда в зоне ответственности компании к отопительному сезону.

О взаимствованиях. Украина будет выступать за более выгодные заимствования у официальных кредиторов и планирует привлечь средства Всемирного банка в сумме 1 миллиард долларов.

Об МВФ. Дата следующей миссии МВФ ещё не определена и судьба 2 миллиардов долларов транша от МВФ под вопросом.

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