Россия не хочет продавать Европе газ на восточной границе Украины

Министр энергетики РФ заявил, что продавать Европе газ на восточной границе Украины нецелесообразно.

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы считаем это нецелесообразным", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

На вопрос о возможности продления контракта на транзит газа через Украину после 2019 года Новак сказал, что это будет зависеть от переговоров между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".

"Пока что переговоров не проводится... Если есть какие- то коммерческие предложения, интересные для "Газпрома", "Газпром" готов к переговорам. Мы видим, что появляются предложения удвоить стоимость транзита. Зачем? Это неприемлемо", - сказал он.



Ранее заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович заявил, что считает преждевременным разговор о возможной закупке газа Европейским союзом на восточной границе Украины, как это предлагал президент Украины Петр Порошенко.

При этом Шефчович отмечал, что продолжит обсуждение этой темы с украинским правительством.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в ежегодном послании к Верховной раде заявил, что страны ЕС с 2020 года должны закупать российский газ "не на западной, а на восточной границе Украины, а Украина качественные транзитные услуги будет предоставлять не России, а ЕС".