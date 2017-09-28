Судьба двухмиллиардного транша от МВФ под вопросом

Дата следующей миссии МВФ ещё не определена и судьба 2 миллиардов долларов транша от МВФ под вопросом.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью FinClub.

"Пока сроков нет. Даты не назначены", - ответил он на вопрос о сроках приезда в УКраину миссии МВФ.

При этом господин Люнгман подчеркнул, что выделение средств будет зависеть от действий украинских властей.

"Я не буду спекулировать на этой теме. Пересмотр программы, который мы будем проводить, включает в себя оценку пенсионной реформы, приватизации, борьбы с коррупцией. Кроме того, мы хотим быть уверенными, что обязательства по реформе фискального и энергетического секторов действительно выполнены", - сказал Йоста Люнгман.

Ранее сообщалось, что МВФ напомнил о требованиях для выделения Украине очередного транша.

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