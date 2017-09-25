OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
Главные экономические события понедельника, 25 сентября.
О тарифах УЗ. Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки должно произойти, однако менее чем на 22,5%.
О дорогах. Средства на ремонт дорог в рамках "таможенного эксперимента" поступают не в полном объеме.
О Балчуне. Бывший глава правления Укрзализныци Войцех Балчун считает, что его наибольший успех за время работы в Украине в том, что он "выжил и вернулся".
Об авиа. Министерство инфраструктуры считает необоснованной позицию Европейского агентства авиационной безопасности о необходимости введения ограничений на авиационное движение в восточной части Украины.
Про МАУ. Министр инфраструктуры Владимир Омелян подал ответный иск против авиакомпании "Международные авиалинии Украины" о защите чести и достоинства.
О Коломойском. Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск Нацбанка к "Агротерминал Логистик" и "Приватбанку" по признанию кредитного договора договором поручительства.
О курсе гривни. Указанный в проекте госбюджета на 2018 год среднегодовой курс гривни на уровне 29,3 гривни за доллар и курс на конец года на уровне 30,1 гривни за доллар является техническим показателем, а не ориентиром для правительства и рынка.
Текст дня.
Славомир Новак: Не вижу ничего плохого в том, что политики пиарятся на дорогах
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