OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические события понедельника, 25 сентября.

О тарифах УЗ. Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки должно произойти, однако менее чем на 22,5%.

О дорогах. Средства на ремонт дорог в рамках "таможенного эксперимента" поступают не в полном объеме.

О Балчуне. Бывший глава правления Укрзализныци Войцех Балчун считает, что его наибольший успех за время работы в Украине в том, что он "выжил и вернулся".

Об авиа. Министерство инфраструктуры считает необоснованной позицию Европейского агентства авиационной безопасности о необходимости введения ограничений на авиационное движение в восточной части Украины.

Про МАУ. Министр инфраструктуры Владимир Омелян подал ответный иск против авиакомпании "Международные авиалинии Украины" о защите чести и достоинства.

О Коломойском. Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск Нацбанка к "Агротерминал Логистик" и "Приватбанку" по признанию кредитного договора договором поручительства.

О курсе гривни. Указанный в проекте госбюджета на 2018 год среднегодовой курс гривни на уровне 29,3 гривни за доллар и курс на конец года на уровне 30,1 гривни за доллар является техническим показателем, а не ориентиром для правительства и рынка.

Текст дня.

Славомир Новак: Не вижу ничего плохого в том, что политики пиарятся на дорогах

Что будет с Дорожным фондом, хватит ли средств на ремонт дорог, когда в Украине начнут строить европейские автобаны, и почему руководитель "Укравтодора" часто встречается с президентом и премьером. ЭП поговорила с главой дорожного ведомства.