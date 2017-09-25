НБУ проиграл суд Коломойскому в отношении зернового терминала

Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск Нацбанка к "Агротерминал Логистик" и "Приватбанку" по признанию кредитного договора договором поручительства.

Об этом свидетельствует решение суда от 11 сентября 2017 года.

Свои исковые требования НБУ мотивировал тем, что заключение кредитного договора от 27.10.2016 года не было направлено на предоставление кредита для пополнения оборотных средств ООО "Агротерминал Логистик" и для ведения его хозяйственной деятельности.

По мнению НБУ, заключение кредитного договора служило средством для сокрытия "Приватбанком" действительных намерений по выполнению своих обязательств перед НБУ по заключенным путем изменения очередности погашения кредитным договорам.

По версии НБУ, банк и "Агротерминал Логистик" фактически заключили договор поручения на перечисление средств "Приватбанка" в счет погашения задолженности последнего перед НБУ и скрыли его путем заключения соответствующего кредитного договора между собой.

В свою очередь, суд в своем решении пояснил, что согласно действующему законодательству, признаком притворной сделки является умышленное установление между сторонами сделки иных правоотношений, чем те по которым они были оформлены.

По заключению суда, "как следует из содержания кредитного договора, сторонами были достигнуты все существенные условия, которые обычно относятся к кредитным договорам, а именно - сторонами согласован размер и порядок предоставления денежных средств (кредита) заемщику кредитором, размер процентов, срок предоставления кредита, а также порядок его возврата".

Конечным бенефициаром "Агротерминал Логистик" является Игорь Коломойский.

Как сообщалось, 10 августа директор НАБУ Сытник заявил, что НАБУ проводит экономические исследования по делу о хищении средств Приватбанка.

21 декабря прошлого года Приватбанк перешел в государственную собственность.

Как известно, по словам экс-главы Приватбанка Александра Шлапака, ГПУ открыла несколько уголовных дел против бывших руководителей или владельцев банка по статьям 218 и 220 Уголовного кодекса, а именно - доведение банка до неплатежеспособности.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ, НАБУ и САП расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком.

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Экономическая правда