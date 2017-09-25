Кабмин настаивает на повышении тарифов на ж/д грузоперевозки

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки должно произойти, однако менее чем на 22,5%.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина" 24 сентября.

"Сегодня тарифы (на ж/д грузоперевозки - ред) не отвечают экономической обоснованности и тут необходимо найти в диалоге с бизнесом разумное совместное решение. Я знаю, что и бизнес к этому готов и "Укрзализныця" к этому готова, поэтому, я не уверен, что повышение будет 22%, я думаю, что это будет меньше", - заявил премьер.

Он отметил, что с одной стороны, сейчас необходимо стимулировать экспорт, а с другой - ПАО "Укрзализныця" должно найти ресурс для обновления своего состава, поэтому тарифы должны дать такой ресурс и в то же время быть приемлемыми для бизнеса.

Как сообщалось, Кабинет министров 13 сентября утвердил финансовый план "Укрзализныци", в котором заложено повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 22,5% с 1 октября 2017 года.

Американская торговая палата 21 сентября обратилась к Кабмину с просьбой воздержаться от повышения тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в 2017 году.

Государственная регуляторная служба Украины предложила пересмотреть объем повышения тарифов.

Экономическая правда