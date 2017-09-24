OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

Главные экономические события выходных, 23-24 сентября.

Об авиаперелетах. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил рассмотреть ситуацию относительно возможного ограничения полетов воздушных судов в нескольких аэропортах восточного региона Украины.

О банках. Банковская система Украины по итогам деятельности в январе-августе 2017 года получила чистую прибыль в размере 3,429 миллиарда гривен.

О Газпроме. Министерство юстиции прогнозирует арест и взыскание в государственный бюджет Украины активов компании "Газпром" за границей в течение 1-2 лет.

Об урожае. Украина по состоянию на 22 сентября намолотила 40 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 10,1 миллиона гектар (70% к прогнозу)