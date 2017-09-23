Гройсман поручил разобраться с запретом на авиаперелеты

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил рассмотреть ситуацию относительно возможного ограничения полетов воздушных судов в нескольких аэропортах восточного региона Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Вопрос ограничения полетов для европейских авиакомпаний в аэропорты Харьков, Днепр и Запорожье был поднят Европейским агентством авиационной безопасности (EASA) из-за близости указанных аэропортов в зону АТО.

Министерству инфраструктуры поручено совместно с другими министерствами и ведомствами отработать обоснованные предложения и предоставить соответствующие объяснения EASA с целью недопущения того, чтобы стратегически важные для Украины аэропорты оказались в фактической авиационной изоляции.

Ранее сообщалось, что депутаты Харьковского горсовета обратились к премьер-министру с просьбой не допустить закрытия воздушного пространства над Харьковом.

Экономическая правда