Активы "Газпрома" за границей взыскают в госбюджет в течение 2 лет - Минюст

Министерство юстиции прогнозирует арест и взыскание в государственный бюджет Украины активов компании "Газпром" за границей в течение 1-2 лет.

Об этом в интервью "Українським Новинам" сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр.

"В целом предусмотрено 2 стадии: поиск (активов) и после него судебное производство. Потом арест этих активов, продажа, возврат средств... Я думаю, что (это займет) намного меньше (десяти лет), 1 год или 2. Около того. Но это с учетом судебной процедуры", - сказал он.

Замминистра также прогнозирует огромное сопротивление со стороны оппонентов этим действиям.

Шкляр отказался ответить, на какой стадии сейчас находится работа по поиску активов "Газпрома" за рубежом, но подчеркнул, что есть определенные наработки. Он также исключает какие-либо переговоры по данному процессу с представителями "Газпрома".

Как известно, 22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму в размере 85,966 млрд гривен за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа.

Сначала "Газпром" пытался безуспешно добиться отмены решения АМКУ через суды, но его иск так и не был принят.

5 октября 2016 года АМКУ обратился в суд с требованием взыскать с "Газпрома" штраф и пеню в суммарном размере около 172 млрд гривен.

В декабре 2016 году АМКУ выиграл суд, это же решение было подтверждено апелляционной и кассационной инстанциями.