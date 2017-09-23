Банковская система прибыльна - НБУ

Банковская система Украины по итогам деятельности в январе-августе 2017 года получила чистую прибыль в размере 3,429 миллиарда гривен.

Об этом сообщил Национальный банк НБУ на официальном сайте.

Как отмечается, за соответствующий период 2016 года чистый убыток банков составлял 6,596 млрд грн. Согласно данным нацбанка, в августе платежеспособные банки получили чистую прибыль в размере 3,652 млрд грн.

Доходы банков за январь-август составили 119,747 млрд грн, расходы – 116,318 млрд грн.

Напомним, за шесть месяцев 2017 года чистый убыток после налогообложения банковской системы составил 1,85 млрд гривен.

Как сообщалось, Национальный банк обнародовал отчетность банков за 2016 год - 31 учреждение получило убыток объемом 169,29 млрд гривен.

62 учреждения заработали прибыль в размере 10,817 млрд гривен.

Экономическая правда