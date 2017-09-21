OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
Главные экономические события четверга, 21 сентября.
О банках. Экс-главe банка "Национальный кредит" подозревают в хищении 4 миллионов гривен.
О евробондах. Европейский банк реконструкции и развития обеспокоен размещением еврооблигаций Украины.
Об угле. Энергогенерирующая компания "Центрэнерго" заявила, что привлекла компанию "Екскомсервис" к транспортно-экспедиционному обслуживанию на прозрачных условиях.
О долгах. Государственный Укрэксимбанк может забрать у "Континиума" молокозавод "Галичина" за миллиардный долг.
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