Укрэксимбанк может забрать у "Континиума" молокозавод "Галичина" за миллиардный долг

Суд в рамках дела о банкротстве ЗАО "Галичина" признал денежные требования "Укрэксимбанка" к группе "Континиум" на 889,4 миллиона гривен как обеспеченные залогом компании-должника.

Соответствующее решение Хозяйственный суд Львовской области принял 6 июля, передает Finbalance.

Свои требования госбанк обосновывал, прежде всего, генеральным кредитным договором от 20 марта 2013 года, заемщиками по которому выступали "Галичина" и "Ковельмолоко" (при этом эти же компании выступали поручителями по сопроводительным займам).

Как отмечается в судебных материалах, на 23 ноября 2015 года задолженность "Галичины" перед "Укрэксимбанком", которая возникла в связи с невыполнением обязательств по генеральному соглашению и заключенным в ее рамках кредитным договорам, составила 27,8 млн долларов.

При этом между "Укрэксимбанком" и "Галичиной" заключен ряд договоров, согласно которым в залог банку переданы земельные участки, здания комплекса завода по переработке молока и изготовлению молочной продукции площадью 7 799,8 кв.м, оборудование и транспортные средства, право интеллектуальной собственности на знаки для товаров и услуг, а также готовая продукция на складе и товары в обороте.

По данным НКЦБФР, владельцем 100% акций "Галичины" (как и владельцем 98,9% акций "Ковельмолоко") является кипрская компания "Бросмонт Холдингз Лимитед".

Как сообщалось, в 2010 году "Западная молочная группа" (подконтрольная группе "Континиум" Степана Ивахива и покойного Игоря Еремеева) объединилась с ЗАО "Галичина" (бенефициарами которого были львовяне Андрей Король, Сергей Гибай, Юрий Ложкин),что публично подтверждали в группе "Континиум".

Объединенная молочная структура сохранила название "Галичина". Собственно, Степан Ивахив входил в наблюдательный совет предприятия.

В 2014 году многолетнего гендиректора молочного завода "Галичина" Владимира Петрина на время заменил Дмитрий Лещенко, который до этого назначения работал советником гендиректора группы "Континиум".

Добавим, что в мае-июле Хозсуд Львовской области также признал требования "Банка инвестиций и сбережений" (подконтролен группе "Континиум") к "Галичине" на 72,8 млн грн и включил их в четвертую очередь в реестре требований кредиторов.

Среди кредиторов "Галичины" – в т.ч. ООО "Молочная компания "Галичина" (контакты которого приводятся на сайте завода), а также ряд компаний, связанных с группой "Континиум" и их сетью АЗС WOG.

Степан Ивахив - народный депутат Украины, депутатская группа "Воля народа", один из основателей группы компаний "Континиум", ближайший соратник Игоря Еремеева. Forbes в 2016 году оценил состояние Ивахива в 93 млн долларов.