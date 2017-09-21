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ЕБРР обеспокоен размещением еврооблигаций Украины

Четверг, 21 сентября 2017, 13:01

Европейский банк реконструкции и развития обеспокоен размещением еврооблигаций Украины.

Об этом заявил управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Франсиз Малиж на Ukrainian financial forum 2017 в Одессе, передает FinClub.

"Меня беспокоит очень успешное размещение еврооблигаций", - заявил представитель ЕБРР.

"Ситуация стала удобнее (для власти – Ред.), ослабится давление на реформы, начнется предвыборная борьба, отопительный сезон. И реформы будут отложены до следующих выборов. Наша задача – не допустить такого развития событий", - сказал Малиж.

Он отметил, что за последние три года Украина сделала огромный шаг вперед в отношении реформ.

"За три года было сделано много того, что считалось невозможным. Например, когда я приехал три года назад в Украину как представитель ЕБРР, мы не думали, что можно решить проблему национализации Приватбанка. Но это случилось. И это не одно направление, где мы видим прогресс", - сказал Малиж.

При этом тревожные сигналы уже есть. Малиж напомнил, что независимые члены набсовета Нафтогаза уже подали в отставку. "Это шаг назад. Я надеюсь, нам удастся сменить курс", - сказал он.

Как известно, впервые с 2013 года Украина смогла выйти на внешние рынки заимствований, выпустив 15-летние еврооблигации под 7,375%. Украина привлекла 3 млрд долларов.

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ЕБРР реформы
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