Экс-главу банка "Национальный кредит" подозревают в хищении 4 миллионов

Прокуратурой Киева сообщено о подозрении бывшему председателю правления ПАО "Банк Национальный Кредит" в хищении денежных средств в особо крупном размере.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"В ходе досудебного расследования установлено, что указанное лицо, вступило в сговор с другими должностными лицами банка, совершило присвоение денежных средств финансового учреждения на сумму около 4 млн гривен", - говорится в сообщении.

Действия экс-главы правления квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах).

"В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - сообщает пресс-служба.

Досудебное расследование продолжается.

Как известно, 5 июня 2015 года Национальный банк отнес ПАО "Банк Национальный Кредит" к категории неплатежеспособных.

Банк "Национальный кредит" основан в 1996 году. Крупнейшим акционером банка на 1 апреля 2015 года являлся Андрей Онистрат (30,4373%).

Согласно данным Нацбанка, к 1 января 2015 года по размеру общих активов банк "Национальный кредит" занимал 57 место (2,499 млрд гривен) среди 158 украинских банков.

Экономическая правда