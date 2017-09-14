Стали известны цены на iPhone 8 и iPhone X в Украине

Стали известны цены на три новые модели Apple: iPhone Х (он же — десятый iPhone, в честь юбилея появления этого смартфона), а также iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Об этом сообщает Ain.ua.

В сети "Цитрус" сообщили, что ожидаемые цены на iPhone 8 составят от 25 999 грн (в зависимости от комплектации), на iPhone 8 Plus — от 29 999, эти гаджеты приедут в Украину ориентировочно в октябре.

Премиальный смартфон iPhone Х будет продаваться в нашей стране по ценам от 37 999 грн, с ноября этого года.

Умные часы Apple Watch Series 3 появятся в продаже в октябре, по цене от 11 999 грн.

"Это — ожидаемые цены, но они должны быть примерно одинаковыми во всем ритейле", — сообщили в компании.

Напомним, во вторник, 12 сентября, состоялась презентация Apple, где презентовали новые модели - iPhone 8/iPhone 8 Plus и iPhone X.