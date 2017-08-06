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OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

Воскресенье, 6 августа 2017, 19:00

Главные экономические новости выходных, 5-6 августа.

Об "Укрзализныце". Окружной админсуд Киева признал незаконным постановление правительства, которым "Укрзализныцю" было выведено из подчинения Мининфраструктуры.

О банках. Украинские банки опубликовали финансовые отчетности на первое полугодие 2017 года. Интерактивная инфографика.

Об угле. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что закупка угля в Соединенных Штатах Америки является оправданным шагом, и там нету места коррупционным схемам.

О золоте. Американская компания Avellana Gold разработала проект по добыче золотой и золото-полиметаллической руды на Закарпатье, в который планирует инвестировать около 100 миллионов долларов.

О лоукостерах. Аэропорт Львов хотел бы привлечь ирландскую Aer Lingus для бюджетных перелетов на дальнемагистральных рейсах в Канаду и США.

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