Рейтинг прибыльности ТОП украинских банков. Инфографика
Суббота, 5 августа 2017, 12:30 —
Украинские банки опубликовали финансовые отчетности на первое полугодие 2017 года.
Согласно обнародованным данным, самую высокую прибыль по итогам отчетного периода показали Райффайзен Аваль (2,738 млрд гривен), Укрэксимбанк (736 млн грн) и Ситибанк (598 млн грн).
Самыми убыточными украинскими банками стали Проминвестбанк (4,720 млрд грн), Приватбанк (2,908 млрд грн) и ВТБ (1,106 млрд грн).
Александр Колесниченко, ЭП
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