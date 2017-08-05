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Рейтинг прибыльности ТОП украинских банков. Инфографика

Суббота, 5 августа 2017, 12:30 — Александр Колесниченко

Украинские банки опубликовали финансовые отчетности на первое полугодие 2017 года.

Согласно обнародованным данным, самую высокую прибыль по итогам отчетного периода показали Райффайзен Аваль (2,738 млрд гривен), Укрэксимбанк (736 млн грн) и Ситибанк (598 млн грн).

Самыми убыточными украинскими банками стали Проминвестбанк (4,720 млрд грн), Приватбанк (2,908 млрд грн) и ВТБ (1,106 млрд грн).

Александр Колесниченко, ЭП

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