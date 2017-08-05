Насалик: уголь из США - это не коррупционная схема

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик считает, что закупка угля в Соединенных Штатах Америки является оправданным шагом.

Об этом он заявил в интервью телепрограмме "Перша шпальта", передают "Українські Новини".

"По Пенсильвании - это не коррупционная схема, этот вопрос отрабатывался с Государственным департаментом США, с посольством, на уровне президентов. Говорить о том, что там какая-то коррупционная схема - смешно... Цена, которую озвучили, - это не только уголь, а и качество. По калорийности и по показателю теплоотдачи это будет приблизительно в тех пределах, что и южноафриканский. При этом если посмотреть по карте и на логистику, то из США она на 30-35% меньше, чем с ЮАР. Когда вы объедините все эти факторы, то выйдете на объективное решение этого вопроса", - сказал министр.

Насалик отметил, что Украина отказалась от закупки угля в России, при этом Южноафриканская Республика имеет ограниченный ресурс и не может в полной мере покрыть наши потребности.

"Я считаю, что имея долгосрочные контракты, можно говорить о понижении цены. Но с другой стороны, еще раз хочу подчеркнуть, что министерство не занимается хозяйственной деятельностью. Мало того, мы не имеем права вмешательства в хозяйственную деятельность соответствующих генераций. С другой стороны, министерство несет за все ответственность", - резюмировал он.

Ранее в минэнерго заявили, что стоимость дефицитного угля антрацитовой группы, который будут поставлять из США в Украину для работы Трипольской ТЭС, не повлияет на тарифы на электроэнергию для населения.

Как сообщалось, ПАО "Центрэнерго" заключило с XCOAL Energy & Resources (США) контракт о поставку около 700 тысяч тонн угля антрацитовой группы до конца 2017 года. Первая партия объемом 85 тыс. тонн должна прибыть в Украину уже в сентябре.

Как отмечается на сайте самой компании, Xcoal Energy & Resources является ведущим поставщиком американского угля по всему миру.

Ранее ЭП писала, что сделка между "Центрэнерго" и "XCoal" на покупку угля по 113 долларов существенно превышает цену, по которой осуществляют импорт другие компании.

Например, энергохолдинг "ДТЭК" бизнесмена Рината Ахметова закупает уголь из своего шахтоуправления "Обуховская" в России по цене 95 долларов за тонну с учетом доставки на ТЭС Украины.

При этом стоимость импортного угля из Южно-Африканской Республики для ДТЭК составила около 100 долларов за тонну.

Отмечается, что 113 долларов - цена первой партии, она не является фиксированной и может меняться.