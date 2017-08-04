Wizz Air начнет летать из Киева в Люблин и Познань

Венгерский лоукостер Wizz Air с 25 августа откроет два новых направления из Киева - в Люблин и Познань.

Об этом сообщает ЦТС.

Таким образом авиакомпания увеличит количество обслуживаемых маршрутов из аэропорта Киев (Жуляны) в Польшу с 4 до 6.

Полеты в Люблин и Познань будут выполняться дважды в неделю - по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в Люблин - от 429 грн, в Познань - от 579 грн.

В аэропорту Люблин рассчитывают на значительный пассажиропоток из Киева в связи с запуском нового рейса. Так, директор аэропорта Кшиштоф Войтович заявил, что считает запуск рейсов в Киев поводом для радости, так как Люблин "будет местом для транзита, откуда по прибытии, пассажиры могут отправиться в другие города Польши".

Сейчас Wizz Air из Киева также летает в Варшаву, Вроцлав, Гданьск и Катовице. Также в этом году авиакомпания вернулась в аэропорт Львов.

Сейчас из Познани во Львов летает польская авиакомпания LOT.

Напомним, Wizz Air добавит третий самолет Airbus A320 на свою киевскую базу в аэропорту "Киев" (Жуляны) с апреля 2018 года.

В течение того же месяца Wizz запустит два новых маршрута из Киева в Лиссабон и Таллинн, а также увеличит частоту рейсов на самых популярных направлениях – 11 дополнительных рейсов в неделю в рамках летнего расписания из Киева в следующем году.

как сообщалось, Wizz Air хочет летать маршрутами, по которым планировал летать Ryanair и уже обратился с соответствующим предложением в аэропорт Львов.

Напомним, Wizz Air объявил об отмене платы за ручную кладь на рейсах, которые будут выполняться с 29 октября 2017 года.

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