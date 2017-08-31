OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические события четверга, 31 августа.

О криптовалютах. Новый внедорожник УАЗ Профи теперь можно будет купить за криптовалюту Biocoin.

О приватизации. Фонд госимущества на аукционе реализовал блокирующий пакет акций (25%) ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" по стартовой цене 728,236 миллиона гривен.

О кибербезопасности. Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о мерах по усилению кибербезопасности в государстве.

О валюте. НБУ впервые за два месяца объявил аукцион по продаже: банки купили 45 миллионов долларов.

О Bitcoin. Правовой статус так называемой "криптовалюты Bitcoin" в Украине будет определен до конца сентября.

Об УЗ. Конкурс по отбору председателя правления ПАО "Укрзализныця", а также отбору членов его наблюдательного совета должен быть объявлен до 1 октября.

О лоукостах. Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассчитывает, что в следующем году в Украине заработают три авиакомпании - EasyJet, Eurowings и Ryanair.

Об Ахметове. Энергохолдинг ДТЭК в первом полугодии 2017 года значительно улучшил финансовые показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Заместитель министра финансов: четыре транша от МВФ — так далеко мы еще не заходили

Как Минфин готовится к пиковым выплатам внешнего долга? Чем Украина может привлечь инвесторов? Что будет дальше с инфляцией и курсом гривни? Об этом ЭП рассказал заместитель министра финансов Юрий Буца.