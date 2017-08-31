ДТЭК Ахметова значительно улучшил финансовые показатели

Энергохолдинг ДТЭК в первом полугодии 2017 года значительно улучшил финансовые показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Соответствующая информация содержится в неаудированной отчетности компании за первое полугодие и обнародована на официальном сайте ДТЭК.

Выручка холдинга выросла на 18,8% до 67,684 млрд гривен, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (56,986 млрд грн). Убыток ДТЭКа в январе-июне сократился в 8,2 раза - на 7,223 млрд гривен - до 1,003 млрд грн.

По подсчетам эксперта по вопросам энергетики Андрея Геруса, показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов и амортизации) компании составил в 1 полугодии 9,7 млрд гривен, что в 3 раза выше, чем в 1 полугодии 2016 года (3,171 млрд грн).

Рост прибыльных показателей ДТЭК состоялся вместе со значительным ростом тарифов на электроэнергию ТЭС, в Украине на три четверти производится группой Ахметова.

Напомним, в 2016 году также значительно подорожали еврооблигации ДТЭК. В предыдущие два года они дешевели на фоне критики группы Ахметова со стороны президента Петра Порошенко и совладельца компании ICU Владимира Демчишина, который занимал должность министра энергетики и углепрома. При этом дешевеющие облигации скупала компания ICU.

Зимой 2015-2016 годов НКРЕКП, возглавляемое бывшим сотрудником ICU Дмитрием Вовком, разработало так называемую формулу "Роттердам +" для расчета тарифа на электроэнергию, произведенную ТЭС. Формула предполагает, что в тариф закладывается стоимость угля по котировке в порту Роттердама, к которой добавляется стоимость доставки топлива в Украину.

После введения в действие "роттердамской" формулы электроэнергия от ТЭС значительно подорожала. Вместе с этим подорожали и еврооблигации ДТЭК. Доход по ним получает в том числе и тот, в чьих интересах скупала облигации компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко.

Как известно, в марте 2016 года Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.

Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Напомним, ранее телеканал "Украина" снял похожий фильм "По следам грантоедов" об антикоррупционных активистах и общественных организациях.

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Экономическая правда