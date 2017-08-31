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УАЗ будет продавать автомобили за криптовалюту

Четверг, 31 августа 2017, 10:00

Новый внедорожник УАЗ Профи теперь можно будет купить за криптовалюту Biocoin.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам основателя кооператива и платформы Biocoin Бориса Акимова, покупатель получает в виде баллов криптовалюту, оплачивает ею продукты в магазинах или блюда в кафе. Фермер будет получать от кооператива Biocoin в счет поставок продукции и покупать на них автомобиль.

"При этом УАЗ может использовать Biocoin в расчетах с дилерами, а они с покупателями, которые снова отправляются в наши магазины за продуктами. Или, наоборот, покупая продукты от фермеров и накапливая криптовалютные баллы, клиенты могут потратить их на машину", - сказал Акимов.

Biocoin - криптовалюта, которую выпустила сеть московских фермерских магазинов LavkaLavka.

Напомним, объем мирового рынка криптовалют превысил 160 миллиардов долларов.

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