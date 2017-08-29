Автогаз в Украине стоит уже дороже, чем в ЕС

Цены на сжиженный газ в Украине в августе выросли более чем на 40%.

Об этом говорится в колонке генерального директора Украинской энергетической биржи Александрна Коваленко.

"Во Франции газ для авто стоит 0,74 евро/л, в Великобритании — 0,63 евро/л, в Италии — 0,60 евро/л, в Португалии — 0,58 евро/л, а в Германии — и вовсе 0,53 евро/л.

В Польше за литр газа придется заплатить 0,41 евро/л, в Словакии — 0,43 евро/л. В странах Балтии цены на автогаз колеблются на уровне около 0,50 евро/л", - заявил Коваленко.

Как отмечается, 22 августа цена на газ для авто в Украине (в среднем 14,6 гривны за литр) уже была выше, чем в Польше и Словакии, а на некоторых заправках она приблизилась к стоимости в Германии и Балтии.

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Напомним, за период с 18 по 21 августа цена автогаза в крупных сетях АЗС в Киеве выросла в среднем на 1,5 гривни за литр – до 14,99 гривни за литр.

Как сообщалось, 22 августа на бирже сжиженный газ был реализован по рекордно высокой цене - около 29 тысяч гривен за тонну, в результате чего розничные цены могут вырасти еще на пару гривен.

За период с 23 по 28 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем еще на 50 копеек за литр до 16,5 гривни за литр.

Напомним, в начале июня сообщалось, что СБУ разоблачила большинство импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа в масштабных финансовых махинациях.

В уголовном производстве, в рамках которого СБУ заблокировала счета и ресурсы ряда импортеров сжиженного газа, участвует 31 юридическое лицо, в том числе пять импортеров СУГ и два экспедитора.

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