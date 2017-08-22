Автомобильный газ подорожает до 17 гривен - трейдеры

22 августа на бирже сжиженный газ был реализован по рекордно высокой цене - около 29 тысяч гривен за тонну, в результате чего розничные цены вырастут еще на пару гривен.

Об этом сообщает OilNews.

За период с 21 по 22 августа цена автогаза в крупных сетях в Киеве выросла в среднем еще на 50 коп./л - до 15,4-15,5 грн/л.

На столичных АЗС KLO и WOG цена газа выросла на 50 коп/л, – до 15,44 и 15,49 грн/л соответственно, на ОККО газ подорожал на 40 коп/л, до 15,39 грн/л.

SOCAR продает газ в Киеве по 14,99 грн/л (+54 коп/л по сравнению с 21 августа), "БРСМ-Нафта" – по 15,19 грн/л (+75 коп/л).

Минимальные цены в столице предлагает "Авантаж" – 14,35 грн/л, за сутки они выросли на 1 грн/л.

Самые низкие цена автогаза по стране удерживает "Авиас" (13,43 грн/л), "Укрнафта" (13,49 грн\л) и "Надежда" (13,99 грн/л).

Основным фактором подорожания СУГ аналитики "Консалтинговой группы А-95" называют нехватку ресурса.

"Импорт СУГ в августе планируется на уровне 90–100 тысяч тонн, тогда как минимальная потребность нами оценивается в 120 тысяч тонн. Дефицит в размере 20% – ключевой фактор обеспокоенности рынка", – говорит аналитик "А-95" Артем Куюн.

Как сообщает на своей странице в Facebook народный депутат Сергей Лещенко, 22 августа на бирже сжиженный газ был реализован по рекордной цене - 28,9 тысяч грн/тонна.

При том, что, по его словам, на прошлом аукционе цена составляла около 17 тысяч гривен за тонну.

Тем временем, трейдеры прогнозируют падение продаж в рознице.

"Розница уже перевалила за 15 грн/л, это серьезный психологический фактор, и сегодняшний аукцион четко показывает, что цена будет расти дальше. Думаю, что после роста выше 17 грн/л объемы продаж упадут существенно", – отметил один из крупных трейдеров.

Напомним, за период с 18 по 21 августа цена автогаза в крупных сетях АЗС в Киеве выросла в среднем на 1,5 гривни за литр – до 14,99 гривни за литр.

Напомним, в начале июня сообщалось, что СБУ разоблачила большинство импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа в масштабных финансовых махинациях.

В уголовном производстве, в рамках которого СБУ заблокировала счета и ресурсы ряда импортеров сжиженного газа, участвует 31 юридическое лицо, в том числе пять импортеров СУГ и два экспедитора.

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