OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

Главные экономические новости выходных.

Об инфляции и ВВП. Кубив прогнозирует рост ВВП до 2% и инфляцию 11,2% в 2017 году.

О рейтингах. Агентство Moody's повысило рейтинг Украины до позитивного.

О Фирташе. Суд обязал "Азот" Фирташа выплатить 47 миллионов долга за электричество, а сам Фирташ подарит россиянам базу отдыха за долги "Крымского титана".

О банках. Наибольший крымский банк отключили от SWIFT, а в России задержали бывшего топ-менеджера банка Жеваго.

О "Роттердам +". Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что так называемая формула "Роттердам +" применяется незаконно по значительному количеству угля.

О ВТО. Украина подает в ВТО иск против России по сельскохозяйственной продукции.