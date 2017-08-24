Кубів прогнозує зростання ВВП до 2% і інфляцію 11,2% в 2017 році
Перший віце-прем'єр міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів очікує зростання валового внутрішнього продукту в 2017 році на рівні 2%.
Про це він заявив в інтерв'ю телепрограмі "Перша Шпальта".
"Всі говорили, що буде великий мінус. Я переконаний, буде плюс до 2% зростання ВВП", - сказав Кубів.
При цьому він зазначив, що зараз спостерігається макростабілізація економіки.
"Ми говоримо про наступний рік - зростання ВВП 3%. Про 2019-й - 3,6%. Про 2020-й - ми говоримо 4%. Тобто ми говоримо про продовження стабілізації макрооцінки", - підкреслив міністр.
При цьому Кубів прогнозує інфляцію в 2017 році на рівні 11,2%.
"Коли ми говоримо про інфляцію грудень до грудня - це буде в районі 11,2%", - сказав міністр.
Він підкреслив, що на макроекономічні показники в останньому кварталі будуть впливати оцінка прогнозних показників бюджету на 2018 рік, проведення пенсійної реформи і глобальні процеси.
"Ми бачимо сьогодні ситуацію радикалізації політичних впливів на економіку в багатьох країнах Європи, де пройшли вибори. Цей аспект буде впливати. Ця похибка не буде великою", - зазначив Кубів.
За словами міністра, розбіжність між прогнозованим рівнем інфляції і реальним за підсумками року може становити 0,2 п.п.
Як повідомлялося, зростання валового внутрішнього продукту в січні-червні 2017 року становило 2,5%.
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