Кубів прогнозує зростання ВВП до 2% і інфляцію 11,2% в 2017 році

Перший віце-прем'єр міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів очікує зростання валового внутрішнього продукту в 2017 році на рівні 2%.

Про це він заявив в інтерв'ю телепрограмі "Перша Шпальта".

"Всі говорили, що буде великий мінус. Я переконаний, буде плюс до 2% зростання ВВП", - сказав Кубів.

При цьому він зазначив, що зараз спостерігається макростабілізація економіки.

"Ми говоримо про наступний рік - зростання ВВП 3%. Про 2019-й - 3,6%. Про 2020-й - ми говоримо 4%. Тобто ми говоримо про продовження стабілізації макрооцінки", - підкреслив міністр.

При цьому Кубів прогнозує інфляцію в 2017 році на рівні 11,2%.

"Коли ми говоримо про інфляцію грудень до грудня - це буде в районі 11,2%", - сказав міністр.

Він підкреслив, що на макроекономічні показники в останньому кварталі будуть впливати оцінка прогнозних показників бюджету на 2018 рік, проведення пенсійної реформи і глобальні процеси.

"Ми бачимо сьогодні ситуацію радикалізації політичних впливів на економіку в багатьох країнах Європи, де пройшли вибори. Цей аспект буде впливати. Ця похибка не буде великою", - зазначив Кубів.

За словами міністра, розбіжність між прогнозованим рівнем інфляції і реальним за підсумками року може становити 0,2 п.п.

Як повідомлялося, зростання валового внутрішнього продукту в січні-червні 2017 року становило 2,5%.

Українські новини