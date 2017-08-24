Ситник: "Роттердам+" застосовується незаконно

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що так звана формула "Роттердам+" застосовується незаконно щодо значної кількості вугілля.

Про це він заявив в інтерв’ю 24 каналу.

"Ми прийшли з обшуком в НКРЕ. Спочатку ми хотіли отримати всі ці документи через тимчасові доступи, але суд відмовив. Було прийнято рішення детективами щодо проведення обшуку, в ході якого були вилучені ці документи", - сказав Ситник.

"Попередньо можу сказати, що, нажаль, ця формула не відповідає тим реаліям, які є в державі", - зазначив директор НАБУ.

"Вона (формула - ЕП) застосовується до вугілля, яке постачається з-за кордону, але згідно тих документів, які ми вилучили, тільки 3% вугілля офіційно постачається з-за кордону", - наголосив він.

Сама ж формула, повідомив Ситник, застосовується до 100% вугілля.

"На нашу думку це незаконно і ми після проведення всіх слідчих дій будемо приймати остаточне рішення по цій справі", - сказав директор НАБУ.

"Це провадження було зареєстровано на підставі рішення суду, ми почали розслідування декілька місяців назад і зараз ми підійшли до того, що ми дійсно бачимо, що відносно значної кількості вугілля застосовується незаконно ця формула", - заявив Ситник.

"Ми зібрали всі достатні докази і найближчим часом будемо приймати остаточне рішення", - підсумував він.

Як повідомлялося, НАБУ проводить розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами НКРЕ, які затвердили формулу Роттердам+.

17 серпня співробітники НАБУ прийшли з обшуком в будівлю НКРЕ.

Економічна правда