Ситник: "Роттердам+" застосовується незаконно
Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що так звана формула "Роттердам+" застосовується незаконно щодо значної кількості вугілля.
Про це він заявив в інтерв’ю 24 каналу.
"Ми прийшли з обшуком в НКРЕ. Спочатку ми хотіли отримати всі ці документи через тимчасові доступи, але суд відмовив. Було прийнято рішення детективами щодо проведення обшуку, в ході якого були вилучені ці документи", - сказав Ситник.
"Попередньо можу сказати, що, нажаль, ця формула не відповідає тим реаліям, які є в державі", - зазначив директор НАБУ.
"Вона (формула - ЕП) застосовується до вугілля, яке постачається з-за кордону, але згідно тих документів, які ми вилучили, тільки 3% вугілля офіційно постачається з-за кордону", - наголосив він.
Сама ж формула, повідомив Ситник, застосовується до 100% вугілля.
"На нашу думку це незаконно і ми після проведення всіх слідчих дій будемо приймати остаточне рішення по цій справі", - сказав директор НАБУ.
"Це провадження було зареєстровано на підставі рішення суду, ми почали розслідування декілька місяців назад і зараз ми підійшли до того, що ми дійсно бачимо, що відносно значної кількості вугілля застосовується незаконно ця формула", - заявив Ситник.
"Ми зібрали всі достатні докази і найближчим часом будемо приймати остаточне рішення", - підсумував він.
Як повідомлялося, НАБУ проводить розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами НКРЕ, які затвердили формулу Роттердам+.
17 серпня співробітники НАБУ прийшли з обшуком в будівлю НКРЕ.
Економічна правда
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