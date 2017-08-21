OVERTIME: Главные события дня

Главные экономические события понедельника, 21 августа.

О дорогах. В течение 2017 года в Донецкой области должна завершиться реконструкция 12 объектов - мостов и путепроводов. На это выделят 2,5 млрд гривен.

О МАУ. С 1 октября авиакомпания Международные авиалинии Украины начнет взимать плату за распечатку посадочных талонов в аэропорту на стойке регистрации с пассажиров эконом-класса внутренних и международных рейсов средней дальности. Цена вопроса - 20 долларов.

Об автогазе. За период с 18 по 21 августа цена автогаза в крупных сетях АЗС в Киеве выросла в среднем на 1,5 гривни за литр – до 14,99 гривни за литр.

О валюте. Национальный банк вышел на межбанковский валютный рынок с предложением покупки валюты и пополнил золотовалютные резервы на 50,9 миллиона долларов.

О приватизации. Стали известны иностранные претенденты на приватизацию украинских облэнерго. В общей сложности речь идет о 15 претендентах.

О дотациях. За январь-июнь 2017 года из государственного бюджета было выделено 1,91 млрд гривен на дотации для аграрных предприятий. 809 миллионов (42% от общей суммы) получил холдинг "Мироновский хлебопродукт" бизнесмена Юрия Косюка, который в 2014 году работал заместителем главы Администрации Президента.

О стипендиях. Министр образования и науки Лилия Гриневич считает, что постепенное сокращение студентов, получающих стипендию, до 15% невозможно.

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