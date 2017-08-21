Цены на автомобильный газ выросли до рекордных показателей

За период с 18 по 21 августа цена автогаза в крупных сетях АЗС в Киеве выросла в среднем на 1,5 гривни за литр – до 14,99 гривни за литр.

Об этом сообщает OilNews со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

На столичных АЗС WOG и ОККО цена газа за выходные выросла на 1,5-1,63 грн/л до 14,99 грн/л, на KLO стоимость газа выросла на 1,15 грн/л до 14,94 грн/л, на Shell – на 1,99 грн/л до 14,59 грн/л, на AMIС – на 1,86 грн/л до 14,19 грн/л.

"Авантаж" продолжает удерживать самую низкую цену на газ в Киеве – 13,35 грн/л (+1,4 грн/л).

Как отмечает издание, розничные цены на сжиженный газ обновили рекорд. Предыдущий пик 13,2 грн/л был зафиксирован в сентябре 2016 года.

Напомним, в начале июня сообщалось, что СБУ разоблачила большинство импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа в масштабных финансовых махинациях.

В уголовном производстве, в рамках которого СБУ заблокировала счета и ресурсы ряда импортеров сжиженного газа, участвует 31 юридическое лицо, в том числе пять импортеров СУГ и два экспедитора.

Читайте также: Попытка номер два: что СБУ искала у импортеров сжиженного газа