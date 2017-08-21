Национальная лотерея: как Ахметов и "друзья Порошенко" разыгрывают энергетику

Первая волна приватизации большой энергетики прошла под знаком Рината Ахметова, который скупил акции в предприятиях, которые он и так контролирует. Наиболее вероятные претенденты на контрольные пакеты других облэнерго — окружение президента.

Украина вернулась к приватизации. После фиаско с продажей Одесского припортового завода и провала анонсированной масштабной распродажи госимущества у власти появился прекрасный шанс реабилитироваться — провести прозрачные конкурсы по продаже так называемой большой энергетики.

На прошлой неделе Фонд госимущества продал миноритарные — 25-процентные — доли в компаниях "Донецкоблэнерго", "Западэнерго" и "Киевэнерго". На текущей неделе ожидается приватизация еще минимум двух пакетов — "Днепроблэнерго" и "Днепрэнерго".

В обоих раундах успех торгов обеспечит один и тот же игрок — энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова. Бизнесмен получил контроль над этими компаниями задолго до конкурсов, и потому считался едва ли не единственным претендентом на скупку акций упомянутых предприятий.

По словам собеседников ЭП на рынке, собственнику ДТЭК удалось избежать полноценной конкуренции из-за позиции окружения президента и правительства — последние отказались поддержать идею Фонда госимущества не продавать энергетику раньше введения на рынке так называемой стимулирующей системы — RAB-тарифов.

Новая система RAB-регулирования позволяет энергокомпаниям увеличить доходность и модернизировать мощности за счет более высоких тарифов на передачу электроэнергии, что в свою очередь должно стимулировать и потенциальных инвесторов к участию в конкурсах.

На данный момент вопрос введения RAB-тарифов завис. Недавно принятое Нацкомиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обоснование новой методики вызвало шквал критики. Так, премьер Владимир Гройсман публично заявил, что не поддерживает такое решение Комиссии, назвав его "несправедливым и необъективным".

Подобная проблема может возникнуть и с более значимыми объектами энергетики, которые сейчас еще находятся под контролем государства и также выставляются на продажу. В частности, это "Николаев-" (70% акций), "Харьков-" (65%), "Хмельницк-" (70%), "Черкассы-" (71%), "Тернополь-" (51%) и "Запорожьоблэнерго" (60%). По информации ЭП, к этим активам проявляет интерес и команда депутата "БПП" Игоря Кононенка приближенного к президенту.

Иллюзию конкуренции за эти активы окружению президента может создать ДТЭК, который формально уже подтвердил интерес к этим предприятиям. Так, энергохолдинг Ахметова запросил у ФГИ информацию по большинству указанных предприятий и подписал с ФГИ договор о неразглашении (NDA) .

Впрочем, эти лоты интересны не только украинским олигархам. Больше десятка иностранных компаний обращались к Фонду, заявляя о готовности участвовать в конкурсе. Но смогут ли они конкурировать с командой Ахметова-Порошенка.

О том, как прошли первые конкурсы приватизации большой энергетики, и чего ждать инвесторам на будущих конкурсах, в материале ЭП.

Докуп Ахметова

"Фонд приглашает всех заинтересованных лиц участвовать в прозрачной приватизации энергокомпаний", — сообщил ФГИ 24 июля на своем сайте и опубликовал список лотов: 25-процентные пакеты в восьми компаниях.

Их давно контролируют крупные финансово-промышленные группы, для которых покупка этих лотов ничего не меняла. По этой причине все опрошенные ЭП участники рынка прогнозировали отсутствие интереса к биржевым аукционам фонда. "С 2015 года 25-процентными долями не интересовался никто", — подтвердил ЭП эту же информацию источник в ФГИ.

По началу события развивались в соответствии с прогнозом: 15 августа не состоялась продажа 25% "Одессаоблэнерго", и в тот же день из-за отсутствия заявок были отменены назначенные на 16 августа конкурсы по "Донбассэнерго" и "Сумыоблэнерго".

Но на этом совпадение прогнозов с реальностью закончилось: в последние рабочие дни прошлой недели на фондовых биржах "Иннекс" и ПФТС были проданы четверти уставного фонда "Донецкоблэнерго", "Западэнерго" и "Киевэнерго".

Их покупателем стала компания с иностранной пропиской Ornex Limited Рината Ахметова, заплатившая соответственно 143,8, 417,1 и 759,6 млн грн.

Над триадой этих энергокомпаний Ахметовым уже давно установлен контроль. Собственно, такая же ситуация и у других непроданных компаний: "Одессаоблэнерго" давно управляется российской группой "Лужники" Михаила Воеводина, "Донбассэнерго" — командой Александра Януковича, а "Сумыоблэнерго" — менеджерами Константина Григоришина.

Эта аналогия провоцирует вполне справедливый вопрос: почему Ахметов покупает, а остальные нет? Простого ответа на этот вопрос не существует — у каждого индивидуальная ситуация.

Например, "Донбассэнерго" не был продан сейчас и, вероятно, не будет реализован и на назначенном на 23 августа повторном конкурсе, из-за завышенной стартовой цены. Госпакет этой компании специалисты фонда оценили с учетом двух ее станций (Славянской и Старобешевской ТЭС), в то время как де-факто компания не контролирует вторую из них еще с весны, когда она перешла под управление пророссийских сепаратистов.

У "Сумыоблэнерго" своя история: по данным источников ЭП, у ее мажоритария Григоришина сейчас нет свободных средств.

Для Рината Ахметова проблема с финансами не стоит так остро. Во-первых, он является бенефициаром известной угольной формулы "Роттердам+", которую сейчас изучает НАБУ. Во-вторых, отдельные энергокомпании, акции которых ДТЭК в результате и приобрел, получили очень скромную оценку.

Лучший пример — генерация "Западэнерго". 25% ее уставного фонда оценено в два раза меньше стоимости пакета аналогичной компании — "Днепрэнерго".

Представитель одной из оценочных компаний считает, что причина в новой методике оценки Фонда госимущества, по которой накануне была просчитана стоимость энергокомпаний.

Справка При прежней власти оценка стоимости приватизируемого актива определялась формулой: собственный капитал компании умножался на размер пакета. При нынешней власти правила стали сложнее. В 2016 году "Порядок определения оценочной стоимости пакетов акций" был кардинально переписан, превратившись из трехстраничного файла в документ из двух десятков листов. Новая методика состоит из двух этапов.



1. Расчет оценки проводится тремя подходами: "имущественный" (активы минус пассивы), "доходный" (чистая прибыль суммируется с амортизацией и делится на ставку капитализации) и "сравнительный" (подразумевает учет цены предыдущих продаж акций объекта приватизации).



2. Полученные в результате этих трех расчетов цифры (после умножения на коэффициенты в виде удельного веса каждого вычисления) суммируются, что на выходе и дает стартовую стоимость госпакета.

"В новой методике есть пункты, играя которыми, можно корректировать цену. Например, если предприятие закончило год с отрицательным чистым финансовым результатом, то при расчете стоимости его акций не учитывается "доходный" подход. Это влечет за собой уменьшение оценочной стоимости предприятия", — объяснил ЭП один из оценщиков на рынке.

По его словам, чистый финансовый результат — это цифра, которую можно "нарисовать". Она зависит только от квалификации главного бухгалтера.

Так, 25% акций "Западэнерго", которое за 2016 год произвело 13,3 млрд кВт-ч на 16,1 млрд грн, показав при этом 300 млн грн чистого финансового убытка, оценили в 347 млн грн. Среди прочего, это единственная энергокомпания, которая может экспортировать украинскую электроэнергию в Европу

Для сравнения: 25% "Днепрэнерго", которое в 2016 году сгенерировало 11,7 млрд кВт-ч на 14,1 млрд грн и при этом закончило год с 2,2 млрд грн чистой прибыли, специалисты Фонда госимущества оценили в 728 млн грн.

И хотя за 25% "Западэнерго" с Ахметовым решили посоперничать портфельные инвесторы, на итоговом результате это не сильно сказалось. Соперником вышеупомянутой Ornex Limited в этом конкурсе стала инвесткомпания "Конкорд Капитал" Игоря Мазепы, из-за чего стоимость стартового пакета выросла на 69 млн грн — до 417,1 млн грн.

Еще одним примером может послужить "Киевэнерго", 25%-ный пакет акций которого было продан Ахметову. за 760 млн грн.

"Исходя из цены надо полагать, что вся компания, включая Киевскую ТЭЦ и арендованные теплосети, стоит не больше 3,2 млрд грн. При этом в рамках RAB-регулирования Киевэнерго оценили в 9,5 млрд грн. Разница — в три раза", — подчеркивает бывший член НКРЭКУ Андрей Герус.

Другой вопрос: почему же Ахметов так ревностно скупает миноритарные доли в компаниях, которые он и так контролирует. Исходя из слов опрошенных ЭП участников рынка, причин тут может быть несколько.

Во-первых, потому что это уникальная возможность сбалансировать пассивы с активами ДТЭК. Это станет возможным за счет того, что расходы на приватизацию энергетики фактически понесет группа СКМ, которой принадлежит Ornex Limited, а управляющим купленными акциями станет ДТЭК.

Во-вторых, энергорынок стоит на пороге радикальных реформ. Одной из самой интересной среди них является введение RAB-тарифа — системы тарифообразования, подразумевающей гарантированное получение дохода инвестором при вложенных средствах.

Один из участников рынка также допускает, что соответствующие доли в трех энергокомпаниях Ахметов приобрел в интересах президента.

404 not found

Еще пару месяцев назад продажа госпакетов энергетики до введения RAB-регулирования казалась невозможной. "При Билоусе (экс-глава ФГИ — ЭП) 25%-ные пакеты не выставляли на продажу, потому что ждали RAB", — объяснил ЭП источник в ФГИ.

"Есть такая "Рабочая группа по подготовке предложений к проектам решений Кабмина по приватизации". Она в 2016 году рекомендовала не выставлять крупные пакеты акций облэнерго до введения RAB-тарифов, а иностранных инвесторов сейчас можно привлечь только ими", — объяснил он.

По его словам, Кабмин согласился с этим предложением, благодаря чему существует прямая зависимость: сначала Украина должна ввести RAB-тарифы и только потом — приватизировать контрольные пакеты акций энергокомпаний. Но этого не произошло.

"В марте, за месяц до отставки Билоуса с должности главы ФГИ, у него была встреча с Порошенко, после которой Администрация решила сказать RAB "стоп", — утверждает источник ЭП.

Собеседник в одной из энергетических групп, владеющих облэнерго, допускает, что конкурсы по продаже мажоритарных долей в "Николаев-", "Харьков-", "Черкассы-", "Хмельницк-", "Запорожье-" и "Тернопольоблэнерго" также могут состояться до введения RAB-регулирования.

"Корни этой позиции происходят из планов "симпатиков" БПП окучить энергетические компании, в которых государству принадлежат контрольные пакеты акций", — допускает собеседник ЭП.

Как стало известно ЭП, несколько месяцев назад государственные дистрибьюторы перешли под неофициальный контроль окружения Порошенко.

"Весной гендиректоров облэнерго вызывал Владимир Державин (замглавы ФГИ, который был помощником Игоря Кононенко в Раде, — ЭП) и говорил, что будете интегрированы в новую группу. Встречи уже были с "Харьковом", "Черкассами", "Николаевом" и "Хмельницким", — отмечает собеседник.

По его словам, люди Кононенка создают неофициальный "центральный офис", который будет неофициально контролировать активы и готовить их к приватизации.

Выкупить контрольные госпакеты облэнерго у государства без конкурентов — особо сложная задача для соратников Порошенко. По данным источников ЭП, при прежнем главе ФГИ Игоре Билоусе фонд подписал договоры о неразглашении (Non-Disclosure Agreement, NDA) на ознакомление с облэнерго и участие в их покупке с 15 инвесторами.

Убедиться в том, что интерес к энергетике проявляли настоящие игроки рынка, можно из части списка, который есть в распоряжении ЭП.

По данным источника в ФГИ, большинство из этих компаний заинтересованы в участии в конкурсах по продаже государственных облэнерго до сих пор.

То есть, у Украины уже сейчас есть все шансы впервые в своей истории провести настоящую международную приватизацию энергетики. И вторая волна приватизации мажоритарных долей в шести облэнерго может стать таким примером. Если не будет очередной команды "stop" с Банковой.