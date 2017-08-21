Стали известны иностранные претенденты на приватизацию облэнерго

Группа зарубежных компаний подписала с Фондом госимущества Украины так называемые договора о неразглашении (non-disclosure agreement, NDA) на ознакомление с энергокомпаниями с контрольной долей государства в капитале.

В общей сложности речь идет о 15 претендентах.

Среди них - Tata Power Company (Индия), iCor (Литва), Polenegria SA (Польша), MVM Zrt. (Венгрия), Limak Holding Ink. (Турция), Enel S.p.A. (Италия), India Power Corporation Ltd. (Индия), Kulczyk Holding S.A. (Польша).

Их интерес касается покупки акций "Николаевоблэнерго" (70% ), "Харьковоблэнерго" (65%), "Хмельницкоблэнерго" (70%), "Черкассыоблэнерго" (71%), "Тернопольоблэнерго" (51%) и "Запорожьоблэнерго" (60%).

В настоящее время первые четыре из этих "облов" находятся под негласным управлением команды Петра Порошенко. Два последних по-прежнему курируются менеджментом Григория и Игоря Суркисов.

Детальнее о приватизации читайте в статье: Национальная лотерея: как Ахметов и "друзья Порошенко" разыгрывают энергетику

Дмитрий Рясной, ЭП