OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные события четверга, 10 августа.

О "Стене". Стало известно, кого задержали за растрату денег проекта.

О "Нафтогазе". Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении должностных лиц НАК "Нафтогаз Украины".

О Evraz. Компания заявила о потерях 556 миллионов долларов за продажу "Сухой Балки" Ярославскому, а также рассматривает возможность продажи ЗАО "Евраз Южкокс".

О пенсиях. Рева рассказал, кто будет получать надбавки.

О зарплатах. Глава "Укравтодора" получил 900% надбавки к зарплате.

О безвизе. Украинцев без обратного билета могут снять с рейса.

О Bitcoin. В Киеве обнаружили подпольную фабрику Bitcoin.

И еще о Балчуне. Кабмин официально уволил Балчуна. Но некоторое время вам еще придется слышать эту фамилию.

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