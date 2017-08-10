OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
Главные события четверга, 10 августа.
О "Стене". Стало известно, кого задержали за растрату денег проекта.
О "Нафтогазе". Генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении должностных лиц НАК "Нафтогаз Украины".
О Evraz. Компания заявила о потерях 556 миллионов долларов за продажу "Сухой Балки" Ярославскому, а также рассматривает возможность продажи ЗАО "Евраз Южкокс".
О пенсиях. Рева рассказал, кто будет получать надбавки.
О зарплатах. Глава "Укравтодора" получил 900% надбавки к зарплате.
О безвизе. Украинцев без обратного билета могут снять с рейса.
О Bitcoin. В Киеве обнаружили подпольную фабрику Bitcoin.
И еще о Балчуне. Кабмин официально уволил Балчуна. Но некоторое время вам еще придется слышать эту фамилию.
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ДФС "дает прикурить". Почему фискалы воюют с "Филип Моррис"
В ГФС считают, что табачный гигант "Филип Моррис Украина" недоплатил в бюджет более 630 миллинов гривень. Правы ли фискалы, и чем это может обернуться для Украины.
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