Голова "Укравтодору" отримав 900% надбавки до зарплати

Міністерство інфраструктури погодило встановлення надбавки до заробітної плати в. о. голови "Укравтодору" Славоміра Новака за роботу у січні-лютому 2017 року в розмірі 900%.

Про це йдеться у листі Мінінфраструктури до "Укравтодору", який оприлюднив на своїй сторінці в Facebook журналіст Сергій Мальнев.

"Міністерство інфраструктури погоджує встановлення в. о. голови "Укравтодору" за результатами роботи в січні-лютому 2017 року надбавки за інтенсивність праці у розмірі 300% посадового окладу, надбавки за виконання особливо важливої роботи у розмірі 300% посадового окладу, премії у розмірі 300% посадового окладу", - йдеться у листі.

Коментуючи відповідну новину на одному з телеканалів, міністр Володимир Омелян підтвердив, що у випадку з зарплатнею голови "Укравтодору" використовується система надбавок.

"Міністерство інфраструктури з початку 2015 року виступило з ініціативою ринкових зарплат для керівників найбільших держпідприємств України. У випадку "Укравтодору", який є державною службою, у нас немає можливості встановити ринкові механізми тому ми пішли шляхом надбавок", - сказав Омелян.

"Я вважаю, що Новак – абсолютно якісна людина на своїй посаді. Він отримує достатньо низьку зарплатню, якщо порівняти з тими обсягами відповідальності, які він має, і фінансуванням "Укравтодору" в останні роки", - заявив міністр.

За його словами, ринкова зарплата – один із перших запобіжників для того, щоб люди думали про роботу, а не про ліві доходи.

Відповідаючи на уточнююче питання журналіста щодо фактичного розміру зарплати Новака, Омелян відповів: "З мого боку буде некоректно коментувати, він повинен сам сказати. Але я хочу звернути увагу на те, що ті цифри, які ви називали (надбавка до зарплати в розмірі 900% - ЕП), в рази менші від зарплат керівників держпідприємств з набагато меншою відповідальністю".

На питання, чи підтверджує Омелян підвищення зарплати Новака на 900%, міністр зазначив: "Я підтверджую те, що у нього зарплата дійсно є вища ніж по керівникам державних агентств, але це було політичне рішення, яке було схвалене Кабінетом міністрів, і це була одна з його умов працевлаштування в Україні".

Як відомо, колишній міністр транспорту і водного господарства Польщі Славомір Новак став в.о. голови "Укравтодору" у жовтні минулого року.

Україна зайняла 137 місце з 144 в рейтингу якості доріг від The ​​World Economic Forum.

Економічна правда