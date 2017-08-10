У Києві виявили підпільну фабрику Bitcoin

Правоохоронці виявили на території ДП "Лікувально-оздоровчий" ІЕЗ ім. Патона" 200 одиниць комп'ютерного обладнання для генерації криптовалюти Bitcoin, які працювали з порушенням законодавства.

Про це йдеться в постанові №759/11642/17 від 4 серпня Святошинського районного суду Києва, передає Delo.ua.

Ймовірно, мова йде про басейн "Лікувально-відновлювального центру ІЕЗ ім. Патона" (ЛВЦ), який розташований в Києві за адресою вул. Ракетна, 24-а.

У постанові суду йдеться, що в ході досудового розслідування встановлено, що кілька осіб за попередньою змовою, переслідуючи особисту корисливу зацікавленість, вирішили здійснити підробку банківських документів.

Слідчі відзначають, що випуск і обіг грошових сурогатів криптовалюти Bitcoin на території України заборонені згідно ч. 2 ст. 32 Закону України "Про Національний банк України".

У документі також наголошується, що ці процеси порушують вимоги Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", статті 9 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", згідно з якою платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні тільки після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру.

Слідчий зазначив, що для реалізації злочинного наміру в непрацюючому басейні ЛВЦ були розміщені 200 одиниць комп'ютерного обладнання, так звані, "Майнери". При цьому ніяких договорів не було укладено, так як згаданої вище групи сприяли посадові особи Лікувально-відновлювального центра.

"Надалі отримана криптовалюта використовується як засіб платежу шляхом здійснення обмінних операцій на електронні гроші офіційних платіжних систем, шляхом підробки електронних платіжних доручень та інших банківських документів", - акцентується в постанові суду.

Відзначається, що суд дозволив Нацполіціі провести огляд за адресою басейну "Лікувально-відновлювального центру ІЕЗ ім. Патона" з метою розшуку і вилучення речей та документів, пов'язаних з генерацією Bitcoin.

Нагадаємо, курс Bitcoin продовжує бити рекорди, ціна перевищила 3500 доларів.