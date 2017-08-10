Генпрокуратура взялася за "Нафтогаз"

4 серпня Департаментом з розслідування особливо тяжких злочинів в сфері економіки Генеральної прокуратури відкрито кримінальне провадження проти посадових осіб НАК "Нафтогаз України".

Про це ЕП повідомив співрозмовник в ГПУ.

Він не уточнив прізвищ фігурантів справи, пояснивши лише, що вони підозрюються в порушенні двох статей КК: №172 (Грубе порушення законодавства про працю) і №364 (Зловживання владою або службовим становищем).

В рамках цього провадження 9 серпня Генпрокуратура зажадала у "Нафтогазу" список документів.

"Для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, просимо надати завірені копії чинного статуту "Нафтогазу"; журналу входу/виходу в центральний офіс компанії за 18 і 21 липня 2017 року", - йдеться в запиті ГПУ на "Нафтогаз", який є в розпорядженні ЕП.

Крім того ГПУ зажадала табель обліку робочого часу глави НАК Андрія Коболєва, Щербенко В.В. (Директор з адміністративної діяльності НАК - ЕП) і Лупащенко В.М. (Начальник управління департаменту безпеки НАК - ЕП) за 18 липня; посадову інструкцію Коболєва, Щербенко і Лупащенко, що діє на липень-серпень 2017 року.

Провадження відкрито за фактом звільнення 1 серпня Ігоря Бурака з посади віце-президента-головного інженера ПАТ "Укртрансгаз".

За неофіційними даними, в зазначені дати (18 і 21 липня) Бурак приїжджав до центрального офісу "Нафтогазу", де проводив зустріч з Коболєвим, Щербенком і Лупащенком.

"Говорили про його звільнення "за власним бажанням". Він не погодився, тому (в кінці липня - ЕП) було розпочато внутрішнє службове розслідування і його звільнили за статтею", - каже співрозмовник ЕП в "Укртрансгазі".

"У ході роботи комісія зібрала відповідні доказові матеріали, встановила факти порушень і вину посадових осіб компанії, до яких були застосовані відповідні дисциплінарні стягнення, в тому числі звільнення", - таке формулювання міститься в офіційному поясненні "Укртрансгазу" до рішення про звільнення Бурака.

Ігор Бурак є членом команди екс-президента "Укртрансгазу" Ігоря Прокопіва (в даний час займає посаду заступника голови Міненерго) - опонента Андрія Коболєва.

Дмитро Рясний, ЕП