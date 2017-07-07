Суд повторно не признал Суркиса связанным с Приватбанком лицом

Киевский апелляционный административный суд 27 июня оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева, который признал, что футбольный клуб "Динамо Киев" не является связанным с Приватбанком лицом.

Об этом говорится в решении суда, передает Finclub.

Суд по иску "Динамо Киев" признал противоправным и отменил решение комиссии НБУ по вопросам определения связанных с банком лиц в части отнесения футбольного клуба к списку лиц, связанных с Приватбанком.

В связи с этим суд также признал противоправным и отменил приказ № 22 от 20 декабря 2016 года уполномоченного лица ФГВФЛ о запрете расходных операций по счетам связанных лиц в части, касающейся счетов "Динамо Киев". Речь идет об отмене запрета на любые безналичные и наличные расходные операции по счетам в Приватбанке.

Футбольный клуб 21 июня заявил, что банк перестал кредитовать его в рамках кредитной линии, которая позволяла платить зарплаты футболистам.

Напомним, Кабинет министров 18 декабря прошлого года принял решение о национализации "Приватбанка" и покупке Министерством финансов 100% его акций за 1 грн.

На этапе временной администрации в банке была проведена процедура конвертации средств инсайдеров банка в капитал (bail-in).

27 декабря 2016 года Окружной админсуд Киева открыл производство по иску А-банка к НБУ, Фонду гарантирования и временному администратору Приватбанка.

Председатель правления Приватбанка Александр Шлапак заявил, что в предъявленных банку исках речь идет о суммах около 1 млрд гривен обязательств перед семьей Суркисов и около 360 млн гривен по обязательствам перед бывшими акционерами банка.

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