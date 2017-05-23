Суд дозволив стягнути із Приватбанку на користь банку Суркісів 364 мільйони гривень

Окружний адміністративний суд Києва вирішив стягнути із Приватбанку на користь А-банку списані під час націоналізації 364 мільйони гривень.

Про це свідчать матеріали суду, передають "Українські Новини".

13 грудня 2016 року комісія НБУ визнала А-банк пов'язаним із Приватбанком особою.

21 грудня під час націоналізації Приватбанку з кореспондентських рахунків А-банку були примусово списані 364 млн гривень.

А-банк звернувся в суд з вимогою стягнути із Приватбанку 364 млн гривень коштів, списаних з кореспондентських рахунків, 5,786 тис. євро, 5,55 млн гривень і 15,8 тис. доларів ненарахованих відсотків за користування коштами.

Національний банк, заперечуючи проти позову, вказав на таке: А-банк і Приватбанк мають загальну інфраструктуру, спільні інформаційні системи, кореспондентські відносини, при цьому А-банк більшість коштів розміщував на рахунках у Приватбанку, власник істотної участі в А-банку Ігор Суркіс одночасно має істотну участь у ТОВ "Студія "1+1", що є спорідненою із Приватбанком.

У свою чергу А-банк надав суду інформацію про те, що в нього є кореспондентські відносини з іншими банками (Укргазбанк, Ощадбанк, Радабанк, Діамантбанк, Сбербанк).

Разом з тим А-банк має 195 підрозділів в Україні, при цьому банком укладено 193 договори оренди нежитлових приміщень, серед яких немає договорів із Приватбанком, отже, А-банк не орендує жодних приміщень у Приватбанку.

Також А-банк спростував інформацію про те, що в нього спільна із Приватбанком платіжна інфраструктура, тому що фінустанова уклала низку договорів про надання аналогічних послуг з іншими суб'єктами.

У рішенні правління Національного банку від 18 грудня 2016 зазначено, що власниками істотної участі Приватбанку були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

Водночас, виходячи з офіційних відомостей державного реєстру, ці особи не здійснюють контроль над А-банком.

Також суд відкинув аргумент про те, що Ігор Суркіс має істотну участь в "Телерадіокомпанії "Студія 1+1", ТОВ "Гравіс-Кіно" і телерадіокомпанії "ТЕТ" через компанію BOLVIK VENTURES, тому що позивачем надана інформація про те, що він не має участі в зазначеній компанії (директором BOLVIK VENTURES LTD є Menelaos Sazos).

Виходячи з викладеного, судом установлено, що А-банк і Приватбанк не мали спільних власників істотної участі.

У зв'язку із цим суд задовольнив позовні вимоги А-банку, визнав незаконним рішення комісії НБУ від 13 грудня 2016 про визнання А-банку пов'язаним із Приватбанком особою, скасував наказ тимчасового адміністратора Приватбанку про заборону видаткових операцій А-банку, а також низку інших наказів адміністратора щодо А-банку.

Суд ухвалив стягнути із Приватбанку 363,6 млн гривень, списаних з коррахунків, 5,8 тис. євро, 5,56 млн гривень, 15,8 тис. доларів ненарахованих відсотків.

Суд постановив забезпечити за рахунок бюджетних асигнувань Національного банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і Міністерства фінансів на користь А-банку 5,56 млн гривень понесених ним видатків за сплатою судового збору.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 18 грудня прийняв рішення про націоналізацію Приватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.

На етапі тимчасової адміністрації в банку була проведена процедура конвертації коштів інсайдерів банку в капітал (bail-in).

27 грудня 2016 року Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом А-банку до НБУ, Фонду гарантування й тимчасового адміністратора Приватбанку.