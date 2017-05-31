"Нафтогаз" получил решение Стокгольмского суда по делу "Газпрома"

НАК "Нафтогаз Украины" получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против "Газпрома" по контракту на поставку газа.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе госхолдинга.

В то же время детали решения пока не уточняются.

Как известно, по контракту купли/продажи газа, разбирательство по которому было одновременно инициировано сторонами 16 июня 2014 года, требования "Нефтегаза" заключаются в ретроактивном пересмотре контрактной цены газа и компенсации ему 17,9 млрд долларов переплаты (порядка 14 млрд долларов без учета начисления процентов).

В свою очередь "Газпром" по этому спору требует порядка 2,9 млрд гривен в качестве оплаты газа, поставленного за период ноября 2013 - мая 2014 года (2,2 млрд долларов без процентов) и 42,8 млрд долларов (порядка 34,5 млрд долларов без процентов) в качестве компенсации по контрактной норме "бери или плати" (за недобор обусловленных контрактом объемов газа).

Требования компенсации могут уточняться.

Президент Петр Порошенко ожидает, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма примет решение в пользу "Нефтегаза" в споре с "Газпромом" по контракту купли/продажи газа от 2009 года.

НАК "Нефтегаз Украины" допускает свое банкротство в случае проигрыша "Газпрому" в Стокгольмском арбитраже.