"Нафтогаз" заявляет о локальной победе над "Газпромом"

Требования "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" по условию "бери или плати" полностью отменены.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе госхолдинга со ссылкой на главу НАК Андрея Коболева.

Также, трибунал удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о пересмотре цены в контракте на поставку газа с "Газпромом" с учетом рыночных условий.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что суд удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" об отмене запрета на реэкспорт газа.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" 31 мая получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против "Газпрома" по контракту на поставку газа.

Встречные иски "Нафтогаза" и "Газпрома" по контракту на поставку газа были поданы в арбитраж в июне 2014 года, устные слушания были завершены в октябре 2016 г., а решение ожидается во втором квартале 2017 года.

По состоянию на начало апреля 2017 года, взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту купли-продажи газа с учетом штрафов и процентов составляли около 45,7 млрд долларов и 17,9 млрд долларов соответственно.

Финансовые претензии "Нафтогаза" по контракту включают в себя возмещение переплаты за газ (17,9 млрд долларов), претензии "Газпрома" – неоплаченные счета в части спорной цены за ноябрь 2013 г. - май 2014 гг. (2,9 млрд долларов) и оплата не поставленного газа по требованию "бери или плати" (42,8 млрд долларов).

Без учета штрафов и процентов претензии "Газпрома" на конец мая 2017 года составляют 34,5 млрд долларов за не поставленный газ по требованию "бери или плати" и 2,2 млрд долларов в части спорной цены в четвертом квартале 2013 года и втором квартале 2014-го, а требования "Нафтогаза" – 14,1 млрд долларов за переплату за газ, приобретенный с 20 мая 2011 года до октября 2015 года.

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