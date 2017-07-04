"Нафтогаз" и "Газпром" договариваются по суммам выплат

НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" проводят серию переговоров, цель которых - определить конкретные суммы, которые стороны должны выплатить друг другу по решению арбитража.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Как отмечается, переговоры проходят на нейтральной территории.

"Отдельное решение Трибунала при арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма от 31 мая 2017 года содержит только принципы, по которым должна быть рассчитана сумма ретроактивной компенсации за переплаты, совершенные "Нафтогазом", а также цена, которая должна быть применена к любым объемов газа, полученных "Нафтогазом", но не оплаченных в полном объеме", - говорится в тексте сообщения.

"Если в ходе переговоров "Нафтогаз" и "Газпром" не придут к согласию относительно новых формулировок и определению подлежащих выплате сумм, окончательное решение примет арбитраж", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" 31 мая получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против "Газпрома" по контракту на поставку газа. Требования "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" по условию "бери или плати" полностью отменены.

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Экономическая правда