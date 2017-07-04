OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ

Главные экономические новости за 4 июля.

Главные экономические новости за 4 июля.

Снова Приватбанк. Гройсман заверил, что стабильности банка ничего не угрожает.

Еще председатель финучреждения сообщил, что Генеральная прокуратура начала расследование и открыла уголовные дела за доведение Приватбанка до банкротства.

Он также утверждает, что бывшее руководство банка выдало более 190 млрд гривен или 97% кредитного портфеля связанным лицам.

В свою очередь экс-владельцы банка подали против финучреждения 92 иска на 8,913 миллиарда гривен.

Об Ощадбанке. Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился в суд с иском к "Ощадбанку" о защите деловой репутации.

О Курченко. Генеральная прокуратура заявляет, что убытки государства от преступной схемы Сергея Курченко составляют более 14 млрд гривен.

О торговых преференциях. Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине дополнительных торговых преференций.

Об "Укрнефти". Постоянный третейский суд в Гааге принял к рассмотрению иск "Укрнафты" против России по делам о потере сети АЗС на территории оккупированного Крыма.

"Нафтогаз" VS "Газпром". "Нафтогаз" и "Газпром" проводят серию переговоров, цель которых - определить конкретные суммы, которые стороны должны выплатить друг другу по решению арбитража.

О транше МВФ. Пятый транш финансовой помощи от МВФ в размере 1,9 млрд долларов будет выделен Украине не раньше осени этого года.

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Уже на следующей неделе Верховная Рада рассмотрит пакет пенсионной реформы. ЭП предлагает ознакомиться с главными изменениями, которые касаются миллионов украинцев - как будущих, так и нынешних пенсионеров.