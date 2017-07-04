Голова правління "Приватбанку" Олександр Шлапак стверджує, що колишнє керівництво банку видало понад 190 мільярдів гривень або 97% кредитного портфеля пов'язаним особам.

Про це Шлапак заявив під час підсумкової прес-конференції.

"Дійсно, річна звітність аудиторів називає цифру близько 10 млрд. Ми називаємо цифру 190 млрд", - сказав Шлапак.

"223 клієнта на загальну суму 198,4 млрд гривень. Ми для себе розбили цей портфель на чотири групи. Перша група - трансформовані кредити - 36 позичальників на суму майже 133 млрд гривень", - заявив Шлапак.

"Другий портфель - лізинговий портфель. 41 позичальник майже на 15 млрд, на таку ж суму третій кейс, який видавався на Кіпрі. І нарешті, четвертий портфель - кредити, пов'язані з корпоративними клієнтами банку на суму понад 36 млрд", - сказав Шлапак.

"Всі ці кредити мають ряд загальних характеристик, які я виділю. Перша - велика частина позичальників є новоствореними компаніями з негативним фінансовим становищем. Друге - під час видачі цих позик були порушено грубо законодавство, а також внутрішні регламентні документи самого банку", - сказав Шлапак.

"Всі ці позики видані не на ринкових умовах. У нас відсутнє забезпечення за більшістю цих кредитів. І нарешті, останнє, з банку практично виведені обороти операційних компаній, які реально обслуговували гроші колишніх акціонерів", - сказав Шлапак.

Економічна правда