Між завтра і вчора. Що треба знати про пенсійну реформу Гройсмана

Вже наступного тижня Рада розгляне пакет пенсійної реформи. ЕП пропонує ознайомитися з головними змінами, які стосуються мільйонів українців — як майбутніх так і нинішніх пенсіонерів.

"Кто больше работает, тот больше получает". Такой подход декларирует премьер-министр Владимир Гройсман, когда речь заходит о пенсионной реформе.

Недавно законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде и теперь с документом может ознакомиться каждый.

На этапе подготовки проект реформы больше месяца не публиковался: была только презентация на сайте Кабмина и отдельные "обрывочные" объяснения чиновников. Правительство держало реформаторский пакет законопроектов в строгой тайне и одновременно вело активную информационную кампанию о преимуществах реформы.

За неделю публичной жизни реформа обрела массу дополнительных характеристик: "реформа прошлого", "реформа одних выборов", "реформа, которая спасет бюджет".

Что из этого является правдой, а что нет? ЭП предлагает ознакомиться с главными выводами так называемой "пенсионной реформы", которая коснется миллионов украинцев и изменит правила выхода на пенсию для них.

Уже на следующей неделе документ может рассмотреть парламент.

Повышения пенсионного возраста не будет: да, но нет

В Украине действует солидарная пенсионная система. Она предполагает, что работающие граждане платят в Пенсионный фонд страховые взносы, из которых выплачиваются пенсии.

И давно не секрет, что одних только страховых взносов работающих украинцев не хватает на пенсии. Государство на эти цели дополнительно выделяет средства из госбюджета. И с каждым годом эта цифра все больше и больше.

Дефіцит Пенсійного фонду, мільйони гривень

Рік Покриття за рахунок коштів держбюджету Позики Всього 2010 26 596 7 881 34 476 2011 17 755 12 356 30 111 2012 15 324 11 885 27 209 2013 21 764 311 22 075 2014 14 683 969 15 652 2015 94 812 0 94 812 2016 142 586 -2 350 140 236 2017 141 315 0 141 315

Джерело: Ціна держави

Объясняется это тем, что в Украине количество работающих граждан по отношению к пенсионерам сокращается. Если в 2001 году на 88 пенсионеров приходилось 100 работающих, то сейчас соотношение практически сравнялось.

Так, в 2015 году расходы бюджета на Пенсионный фонд пришлось увеличить в два раза из-за резкого снижения поступлений от единого социального взноса. (ЕСВ — основной источник собственных доходов Пенсионного фонда).

Сбалансировать бюджет и уменьшить дефицит можно за счет повышения пенсионного возраста. Именно на этом настаивал Международный валютный фонд. Дополнительный аргумент — пенсионный возраст в Украине ниже, чем в Европе и других развитых странах.

Пенсійний вік в інших країнах

Німеччина 65-67 Великобританія 65-67 Данія 65-67 Ісландія 67 Грузія 60 і 67 Канада 65 Нідерланди 65 Фінляндія 62-68 Естонія 65 Японія 65

Премьер Владимир Гройсман на прямое повышение пенсионного возраста не пошел. Суть правительственной реформы — повышение необходимого для выхода на пенсию страхового стажа с 15 до 35 лет с более широким спектром возможностей для выхода на пенсию.

Сегодня пенсионный возраст для мужчин составляет 60 лет. Для женщин — 57 лет и шесть месяцев.

Согласно реформе, некоторые украинцы смогут выйти на пенсию в 60 лет, кто-то в 63, а кто-то в 65. Все зависит от того, сколько времени человек проработал легально, платя страховые взносы.

Так, с 2018 года в 60 лет на пенсию смогут выйти те, кто имеет страховой стаж не менее 25 лет. По действующим правилам —15 лет. В 63-летнем возрасте выход на пенсию возможен при наличии стажа от 15 до 25 лет. В 2019 году добавляется еще один вариант выхода на пенсию — в 65-летнем возрасте, если стаж составляет от 15 до 16 лет. Ежегодно до 2028 года требования стажа будут увеличиваться на 1 год. В итоге с 2028 в 60 лет на пенсию смогут выходить те, кто проработал 35 лет.

"Повышение требований к страховому стажу — не самый популярный шаг, поскольку он приведет к фактическому повышению пенсионного возраста. Но этот шаг позволит детенизировать рабочие места. Люди будут понимать, что без минимально необходимого стажа будут лишены пенсий", — отмечает младший экономист ЦЭС Юлия Руда.

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По сути "гибкий коридор Гройсмана" — это скрытое повышение пенсионного возраста.

"Все заточено на то, чтобы подтолкнуть человека к более позднему выходу на пенсию или же поставить его в условия, когда он не сможет выйти раньше", —констатирует глава департамента социальной политики ФРУ Юрий Кузовой.

Эксперт приводит пример: "В этом году человек еще имеет право выйти на пенсию со стажем в 18 лет. А с первого января это право — долой. Ему нужно еще 7 лет поработать для того, чтобы получить это право — дотянуть стаж до 25 лет.

Ну вот он поработал. На дворе 2025 год. А в 2025 году необходимый стаж — уже 32 года. Не догнал. Еще надо поработать. То есть, если на момент 1 января у человека нет 25 лет стажа, он вынужден играть в эти догонялки".

И догонять он будет до тех пор, пока не достигнет 63 или 65 лет, когда требования к стажу уменьшаются.

Спецпенсии и отдельные категории граждан

Во-первых, огласно реформе спецпенсий для госслужащих, ученых, судей, прокуроров отменяются. Все эти категории переводятся на общую систему начисления пенсий. Исключение — военнослужащие.

То есть, таким образом, выравниваются конкурентные условия рынка труда и освобождается больше ресурса для выплаты обычных пенсий. Тут вопросов не возникает.

Во-вторых, с 1 января 2018 года отменяется право на назначение пенсии за выслугу лет для работников образования, здравоохранения, социальной защиты и других категорий. Предложенный инструмент — это еще один способ уменьшить количество пенсионеров.

В-третьих, несправедливо создаются "тепличные" условия для представителей профессий с вредными и тяжелыми условиями работы. Это сварщики, машинисты, газовщики, сталевары и многие другие.

По словам Кузового, действующее законодательство выписано так, что сейчас эти категории вправе выходить досрочно на пенсию за 5-10 лет до наступления пенсионного возраста.

Но из-за удлинения страхового стажа пенсионный возраст размывается. "Со временем большинство людей будут выходить на пенсию в 65 лет, а досрочная пенсия будет назначаться уже за 10 или за 15 лет выхода на пенсию", — объясняет Кузовой.

Хитроумный рост

Одно из наиболее распиаренных новшеств пенсионной реформы — новые правила повышения и перерасчета пенсий. Пенсии будут расти по двум причинам: из-за "осовременивания" и индексации.

"Осовременивание". Многие пенсионеры, которые, например, вышли на пенсию 10 лет назад, получают меньшую пенсию, чем их коллеги, которые начали получать пенсию недавно. Простой пример: шахтер со страховым стажем более 46 лет. Если такому работнику пенсия была назначена в 2008 году, он получает 3312 грн. Если же такой работник вышел на пенсию в 2016 году - 8446 грн. Почему так происходит? Пенсия украинцев, на самом деле, зависит от трех показателей: зарплаты , стажа и показателя средней заработной платы в Украине. Средняя зарплата растет с каждым годом, поэтому пенсии украинцев должны "осовремениваться". Однако в последний раз такое "осовременивание" проходило в 2012 году. По подсчетам Кабмина, в рамках "осовременивания" пенсии с 1 октября 2017 года вырастут почти для 9 млн украинцев на сумму от 200 до 1000 грн, исходя из более высокого уровня средней зарплаты. Индексация. Повышение пенсий на уровень инфляции. Сейчас она предусмотрена соответствующим законом.

Что делает Кабмин? Предлагает исключить пенсии из закона об индексации и прописывает в реформаторском законопроекте новые правила: пенсии будут повышаться на 50% от показателя роста средней зарплаты и инфляции за три года.

При таком подходе новоназначенные пенсии в 2018 году могли бы быть достаточно высокими. Но тут есть несколько оговорок.

Во-первых, автоматическая индексация начнется только с 2020 года, а до того она будет происходить по решению Кабинета Министров. "Перестраховались на случай, если денег не хватит", — признался ЭП собеседник в Кабмине.

Во-вторых, возможное повышение пенсий нивелируется предложением снизить показатель оценки одного года страхового стажа с 1,35% до 1%.

Размер пенсии каждого украинца зависит в том числе от показателя оценки одного года страхового стажа. Этот показатель зашит в формулу расчета пенсий и с 2008 года составляет 1,35%. При оценке каждый месяц страхового стажа умножается на него. Именно пересмотр этого показателя спровоцировал обвинения Гройсмана в том, что пенсионная реформа – это реформа прошлого.

Именно пересмотр этого коэффициента спровоцировал обвинения Гройсмана в том, что пенсионная реформа — это реформа прошлого.

В первую очередь, от нее проиграют те, кто планирует выходить на пенсию с 2018 года и позже. Они будут получать меньше, чем могли бы при сохранении этого коэффициента. А уже действующие пенсионеры выиграют — их пенсии подтянутся к более высокому уровню.

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В вопросе пересмотра пенсионной формулы Кабмин не согласился со Всемирным банком (ВБ), который предлагал более мягкий вариант.

ВБ предложил "осовременивать" старые пенсии исходя из средней зарплаты за 2013-2015 годы в размере 3263 грн, а новые — по действующим правилам. Кредитор рекомендовал дифференцированную оценку стажа: первые 15 лет считать с коэффициентом 1, а все последующие — 1,35.

В таком случае, говорится в аналитических материалах экспертов ВБ, более 1 млн пенсионеров смогли бы получать пенсии выше прожиточного минимума.

В варианте Минсоцполитики единая зарплатная база (3764,40 грн) "замораживается" на три года и снижение оценки одного года стажа с 1,35% до 1% существенно сужают пенсионные права, особенно будущих пенсионеров.

"По новым правилам размеры их пенсий будут минимум на треть ниже. В условиях быстрого роста заработной платы это неизбежно приведет к системному и масштабному обеднению будущих поколений пенсионеров", — отмечается в анализе экспертов ВБ.

К тому же, указанные изменения демотивируют население к участию в государственном пенсионном страховании.

"В дальнейшем указанное снижение стоимости года приведет к важному изменению в начислении пенсии, а именно к снижению коэффициента замещения (КЗ) зарплаты пенсией", — объясняет президент инвестиционной группы УНИВЕР Тарас Козак.

Коэффициент замещения отображает, какую долю от своей зарплаты пенсионер будет получать в виде пенсии.

"Если сегодня первая полученная пенсия составляет примерно 50-60% зарплаты (т.е. коэффициент 0,5-0,6), то при внедрении новой модели, коэффициент замещения уже при назначении упадет до примерно 0,4. А со временем, в результате дальнейшего ухудшения демографической ситуации — до 0,3 и ниже. Такое вот повышение", — говорит Козак.

С другой стороны, от модели, предложенной Минсоцполитики, выиграет бюджет старны. Заложенные подходы к перерасчету пенсий и индексации позволят сдержать рост расходов бюджета на Пенсионный фонд и сохранить его в 2018 году на уровне этого года.

В ожидании рассмотрения

Сейчас реформа зарегистрирована в парламенте и будет ли она рассмотрена депутатами до каникул, пока неизвестно.

"Должна быть рассмотрена на протяжении последнего пленарного заседания, то есть с 11 по 14 июля", — уточнил в комментарии ЭП министр социальной политики Андрей Рева.

"Мы пока изучаем документ. Комитет рассмотрит его с 11 по 14. По поводу первого чтения пока ничего не могу пока сказать. Законопроект еще надо включить в повестку дня парламента", — заявила ЭП глава парламентского комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Людмила Денисова.

Нет уверенности и в том, что парламент поддержит законопроект.

"Батькивщина", "Самопомощь" и оппозиция не проголосует. Розенко (Павел Розенко, вице-премьер, бывший министр социальной политики, ЭП) против, а значит "ударовцы" тоже. Остается часть БПП, "Народный Фронт" и, в зависимости от договоренностей, "Відродження". Маловато будет", — обрисовал политический расклад собеседник издания из АП.

Между тем, пенсионная реформа — залог продолжения сотрудничества с МВФ. Министр финансов Александр Данылюк неоднократно давал понять — без нее, а также выполнения других принципиальных для фонда требований, траншей от кредитора ждать не стоит.