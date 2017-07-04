"Нафтогаз" і "Газпром" домовляються по сумам виплат

НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Газпром" проводять серію переговорів, мета яких - визначити конкретні суми, які сторони повинні виплатити одне одному за рішенням арбітражу.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Як зазначається, переговори проходять на нейтральній території.

"Окреме рішення Трибуналу при арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма від 31 травня 2017 року містить тільки принципи, за якими має бути розрахована сума ретроактивності компенсації за переплати, вчинені "Нафтогазом", а також ціна, яка повинна бути застосована до будь-яких обсягів газу, отриманих "Нафтогазом", але не оплачених в повному обсязі", - йдеться в тексті повідомлення.

"Якщо в ході переговорів "Нафтогаз" і "Газпром" не дійдуть згоди щодо нових формулювань і визначенні сум, які підлягають виплаті, остаточне рішення прийме арбітраж", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, НАК "Нафтогаз України" 31 травня отримав окреме рішення Стокгольмського трибуналу в провадженні проти "Газпрому" за контрактом на поставку газу. Вимоги "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" за умовою "бери або плати" повністю скасовані.

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Економічна правда