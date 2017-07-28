OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Главные экономические события пятницы, 28 июля.

О тарифах. Комиссия, которая регулирует тарифы в сфере энергетики, подготовила нормативную базу для перевода энергокомпаний на RAB-регулирование, предусматривающее в том числе повышение тарифов на электроэнергию для населения. По словам председателя комиссии Вовка, тарифы могут вырасти минимум на 10%.

О счетчиках. Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения". Документ предусматривает обязательное оснащение счетчиками всех зданий, присоединенных к тепловым сетям, сетям горячего и холодного водоснабжения.

О зерновой корпорации. "Государственной продовольственной зерновой корпорации" грозит дефолт, а китайские кредиторы не хотят приватизировать компанию.

О госкомпаниях. Председателей и членов наблюдательных советов госкомпаний будут выбирать тайным голосованием 9 министров. Ранее решение принималось открытым голосованием пяти министров.

О Укрзализныце. Суд не разрешил УЗ переплатить компании WOG 92 миллиона гривен за дизельное топливо.

О Сбербанке. Национальный Банк отказал Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в покупке "дочки" Сбербанка. Причина - непредоставление необходимых и достаточных документов для осуществления проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины.

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