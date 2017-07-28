НБУ отказал Гуцериеву и Гусельникову в покупке "дочки" Сбербанка, а Микитасю и Фуксу - существенной части ПАО "Проминвестбанка".



Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем НБУ 28 июля принял решение отказать в согласовании приобретения существенного участия Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову в ПАО "Сбербанк", Максиму Микитасю и Павлу Фуксу - в ПАО "Проминвестбанк".



"Основание для принятия таких решений: непредставление необходимых и достаточных документов для осуществления проверки инвесторов на предмет соответствия требованиям законодательства Украины ", - сказал представитель пресс-службы регулятора.

Напомним, Сбербанк в понедельник вечером объявил о продаже 100% акций украинской "дочки"консорциуму инвесторов, куда войдут Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову) и беларуская частная компания.

Ранее российское издание "Коммерсант" сообщало, что покупатели заплатят за украинский "Сбербанк" примерно 130 млн долларов.

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