Минюст обжаловал отмену "газпромовского" штрафа - Петренко

Министерство юстиции обжаловало отмену Киевским апелляционным хозсудом списания 80 миллионов гривен дивидендов, подлежащих уплате компании "Газпром".

Об этом журналистам сказал министр юстиции Павел Петренко, передают "Українські Новини".

"Мы уже подали кассационную жалобу. Мы считаем это судебное решение незаконным и предвзятым", - заявил он.

По его словам, Минюст также передал в правоохранительные органы материалы в отношении судей, вынесших указанное решение.

Напомним, апелляционный суд отменил решение Хозяйственного суда Киева о взыскании 79,877 миллиона гривен дивидендов с компании "Газтранзит".

Как сообщалось, Хозяйственный суд Киева решил взыскать 79,877 млн гривен дивидендов ЧАО "Газтранзит" (Киев, частично принадлежит российскому "Газпрому") в рамках принудительного взыскания с ПАО "Газпром" штрафа Антимонопольного комитета Украины.

"Газпрому" и "Нафтогазу" принадлежит по 40,2174% акций "Газтранзита", еще 19,5652% акций – турецкой компании Turusgas.

В январе 2016 года АМКУ оштрафовал ПАО "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины.

Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами. В очередной раз 22 февраля Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос уже до 172 млрд гривен за счет пени за его неоплату.

Газтранзит был создан в 1997 году для расширения пропускной способности ГТС Украины для увеличения объемов транзита российского газа в Турцию и страны Балканского региона. Компания реализует проект по наращиванию мощности магистрального газопровода Ананьев-Тирасполь-Измаил, который проходит по территории Одесской области и Молдовы.