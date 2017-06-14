Суд разрешил списать 80 миллионов "Газпрома" в пользу Украины

Суд разрешил списание 79,877 миллиона гривен дивидендов, подлежащих уплате "Газпрому" от компании "Газтранзит" в счет штрафа.

Об этом говорится в решении суда, передают "Українські новини".

Напомним, что ранее Хозяйственный суд Киева отказал Государственной исполнительной службе в списании 84,081 млн гривен дивидендов, подлежащих уплате компании Газпром от частного акционерного общества Газтранзит.

Как сообщалось, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

В очередной раз 22 февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около 6,4 млрд долларов) за счет пени за его неуплату.

Хозяйственный суд Киева 17 марта 2017 года постановил взыскать 172 млрд грн с российской компании на основании вступившего в законную силу судебного решения.

Антимонопольный комитет Украины 11 апреля 2017 года направил в Государственную исполнительную службу заявление об открытии исполнительного производства о принудительном взыскании с ПАО "Газпром" 172 млрд грн.

АМКУ просит наложить арест на имущество и средства "Газпрома" и запретить их отчуждение.

Министр юстиции Павел Петренко сообщил о взыскании первых сумм с "Газпрома" по штрафам, наложенным Антимонопольным комитетом и в ближайшее время обещает предоставить эту информацию в конкретных цифрах.

Ранее компания "Газтранзит" решила вывести средства из Украины путем выплаты своим акционерам 209,066 миллиона гривен дивидендов.